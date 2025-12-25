ลูกเลี้ยงเดือด ทะเลาะเรื่องแม่ คว้ามีดแทงพ่อเลี้ยงเกือบ 10 แผล เสียชีวิตสลดคาวงเหล้า ก่อนโทรแจ้งตำรวจ แล้วยืนรอมอบตัว
วันที่ 25 ธ.ค.68 ร.ต.ท.ณัฐพล เทพณรงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายมีผู้เสียชีวิต ภายในบ้านพักคนงาน หมู่ 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ปองภพ ประสบพิชัย ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักคนงาน 2 ชั้น บริเวณชั้นล่างพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย มีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีดตามร่างกาย 9 แผล ทราบชื่อคือ นายวัชระ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ภายในบ้านพบอาวุธมีดปลายแหลมตกอยู่ รอยเท้าเปื้อนเลือด ขวดสุรา และพบร่องรอยการต่อสู้ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมรายละเอียดที่พบไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายเวชสุนันท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยอยู่ในอาการมึนเมา ให้การวกไปวนมา อ้างว่า ผู้ตายจะนำปืนมายิงตน จึงใช้มีดแทงเพื่อป้องกันตัว
จากการสอบถาม นายสายัณห์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี เพื่อนบ้าน ให้ข้อมูลว่า ผู้ตายเป็นพ่อเลี้ยงของผู้ก่อเหตุ ได้นั่งดื่มสุรากันตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทั้งสองฝ่ายโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องแม่ ผู้ตายบ่นเรื่องต่างๆ ของแม่ กระทั่งผู้ก่อเหตุเดินออกมาหน้าบ้านบอกให้ช่วยเข้าไปดูผู้เสียชีวิต ก่อนจะโทรแจ้งตำรวจว่าแทงคนตาย
ด้าน พ.ต.อ.ปองภพ เปิดเผยว่า ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกเลี้ยงของผู้เสียชีวิต มีประวัติติดยาเสพติด และมีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตเวช ซึ่งจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งถึงเรื่องของอาการป่วย สำหรับผู้ก่อเหตุจะมาหาผู้เสียชีวิตเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อมาขอเงิน โดยแม่ของผู้ก่อเหตุได้เลิกรากับผู้เสียชีวิตไปแล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” และส่งตัวผู้ก่อเหตุให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนคดีอย่างละเอียดก่อนดำเนินการต่อไป