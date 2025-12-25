หนุ่มญี่ปุ่นบุกวัด นั่งร้องไห้ จะมาล้างบาป หลังโดนจับคดีลักลำโพง หลวงพ่อเผยมา 3 วันติด ก่อนเทศนา ทำผิดก็ต้องรับกรรม
เมื่อเวลา 14.40 น.วันที่ 25 ธ.ค.68 ศูนย์วิทยุร่มโพธิ์ทอง สภ.เมืองอุดรธานี ได้รับแจ้งมีชายชาวญี่ปุ่นท่าทางมีพิรุธเข้ามานั่งร้องไห้อยู่ภายในวัดศรีคุณเมือง หรือวัดบ้านเหล่า ชุมชนบ้านเหล่า เขตเทศบาลนครอุดรธานี หลังได้รับแจ้งเหตุ ร.ต.ต.นิคม หรเสริฐ รอง สว.บก.ทท.2 สทท.5 (ตำรวจท่องเที่ยวอุดรธานี) พร้อมด้วยผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน เขตงานธีรจิต และตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี จึงรุดไปตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบ พระอภิสิทธิ์ เขมิน อายุ 71 ปี พระลูกวัด นั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ โดยชี้ให้ตรวจสอบชายชาวญี่ปุ่น สวมชุดสูทสีดำ ติดเครื่องหมายคล้ายทหาร สวมกางเกงสแลคขายาวสีดำ รองเท้าหนังสีดำ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้นในกระเป๋าสะพายสีดำ พบเอกสารระบุชื่อ นายยามากูชิ นาโอโตะ อายุ 37 ปี สัญชาติญี่ปุ่น เอกสารบัตรนัดศาลจังหวัดอุดรธานี วันที่ 30 มกราคม 2569 คดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืน และยังพบกัญชาแห้ง 1 ถุงเล็ก พร้อมอุปกรณ์การเสพ
นายยามากูชิ เปิดเผยว่า ตนมาที่วัดเพื่อมาล้างบาป เพราะมีคดีติดตัว อยากจะสำนึกผิด ก่อนจะนั่งคุกเข่าลงกับพื้น ยกมือไหว้ ก้มหน้าสำนึกผิดต่อหน้าพระอภิสิทธิ์อยู่นาน จากนั้น พระอภิสิทธิ์ ก็ได้เทศนาธรรมผ่านล่ามว่า เราอย่าไปทำผิดอีก ถ้าเราทำอะไรผิดไปก็ต้องรับกรรมไป วันที่ 30 ที่จะไปขึ้นศาล ก็ลองไปพูดคุยกับเขาดู ทำไมถึงทำแบบนั้น ไม่มีเงินทองหรืออะไรก็ไปบอกไปคุยกับเขา และอย่าทำผิดอีก
พระอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ชายญี่ปุ่นรายนี้มาที่วัด 3 วันติดกันแล้ว โดยไปนั่งอยู่หน้าต้นโพธิ์ใหญ่ที่มีพระพุทธรูปล้อมรอบ นั่งคุกเข่าบ้าง นั่งร้องไห้บ้าง บางครั้งก็เดินมาคุยกับพระในวัด เดินตามพระไปทั่ว ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไร เพราะไม่มีสิทธิ์ไปตรวจสอบอะไรเขา แต่ก็เอะใจอยู่ว่าเขาเป็นชาวต่างชาติ อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็เป็นได้ วันนี้เขาก็เข้ามาที่วัดอีกครั้ง มานั่งร้องไห้อยู่ที่เดิม เมื่อเห็นแบบนั้นก็หยิบน้ำดื่มไปให้เขา แล้วเขาก็เริ่มพูดอีกครั้ง แต่สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง และเขาก็ไม่ยอมไปไหน จึงแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
เบื้องต้นทราบว่า นายยามากูชิ มีประวัติถูกตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี จับกุมในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน หลังไปก่อเหตุขโมยเงิน 100 บาท และลำโพงบลูทูธ ราคากว่า 5,000 บาท ที่บ้านพักแห่งหนึ่ง ในซอยอดุลยเดช 5 เทศบาลนคร เวลา 04.31 น.วันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจจึงได้นำตัว นายยามากูชิ ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สนง.ตรวจคนเข้าเมือง จ.อุดรธานี เพื่อตรวจสอบพาสปอร์ต และตรวจเช็คระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักร
โดยพบว่ายังอยู่ในระยะเวลากำหนด ส่วนกัญชาและอุปกรณ์การเสพในตัวได้ตรวจยึดเอาไว้ ก่อนจะส่งตัวไปที่ สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และตักเตือนไม่ให้เข้าไปก่อกวนในพื้นที่สาธารณะอีก