อุบัติเหตุเศร้า รถยนต์เก๋งเสียหลักชนราวสะพานกระเด็นตกข้างทาง เกิดเพลิงลุกไหม้ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายคนขับ และ หญิงผู้โดยสาร
วันที่ 25 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดอุบัติเหตุสลด รถยนต์เก๋งเสียหลักชนราวสะพานตกข้างทางเกิดเพลิงลุกไหม้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 06.30 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักตกข้างทางเกิดเพลิงลุกไหม้มีผู้เสียชีวิต บริเวณริมถนนสายกุดโจด-กุดแห่ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทต.สามแยก ทต.กุดแห่ แพทย์ รพ.เลิงนกทา กู้ชีพ ทต.กุดแห่ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมพรพระแม่
ที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้รถยนต์เก๋งโตโยต้า อัลติส ทะเบียนจังหวัดยโสธรอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟจนเพลิงสงบ พบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาย 1 รายคนขับ หญิง 1 ราย สภาพถูกไฟคลอก ทราบภายหลังว่าเป็นชาวอำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพผู้เสียชีวิตส่งรพ. พร้อมเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ขอบคุณภาพจาก ช่างกุญแจเลิงนก และ กู้ชีพ-กู้ภัยสมาคมพรพระแม่ เลิงนกทา/ยโสธร