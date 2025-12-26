พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. คุมความปลอดภัยเคานต์ดาวน์ทั่วประเทศ สั่งตำรวจห้ามลาป่วย ดูแลเข้มในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569
วันที่ 26 ธ.ค. 2568 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังหน่วยตำรวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อกำชับมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการบริหารจัดการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยงานเฉลิมฉลองและกิจกรรมเคานต์ดาวน์ในพื้นที่สำคัญทั่วทุกภูมิภาค
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ให้ทุกพื้นที่ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ด้วยการตั้งจุดคัดกรอง จุดตรวจ และด่านตรวจรอบพื้นที่จัดงาน โดยใช้แนวคิดการดูแลพื้นที่แบบ “ไข่แดง–ไข่ขาว” กล่าวคือ พื้นที่ชั้นในหรือพื้นที่ไข่แดง จะมีการตรวจตราอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการนำอาวุธ วัตถุอันตราย หรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปก่อเหตุหรือสร้างความวุ่นวาย ขณะที่พื้นที่รอบนอกหรือพื้นที่ไข่ขาว จะตั้งด่านคัดกรองก่อนเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน และในบริเวณใกล้เคียงจะมีจุดตรวจสกัดเป็นพิเศษในกรณีเมาแล้วขับ
ขณะเดียวกัน ได้กำชับเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาและการท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาว โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนน พร้อมสั่งการให้ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศงดขาด ลา ลาป่วยในช่วงเทศกาล เพื่อให้มีกำลังพลเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวต่อว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าโครงการ “ฝากบ้านไว้กับตำรวจ” อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าวเป็นพิเศษ เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก และในปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนในช่วงที่เจ้าของเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา
สำหรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา 7 จังหวัด และพื้นที่ภาคใต้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิด โดยกำชับให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ทั้งการตรวจสอบบุคคลต่างด้าว และการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการระดมกวาดล้างและตรวจพบโดรนผิดกฎหมายจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้การข่าวจากทุกพื้นที่ยังไม่พบความเคลื่อนไหวหรือสถานการณ์ที่ผิดปกติ พร้อมยืนยันว่าตำรวจทั่วประเทศมีความพร้อมเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัย สร้างความอุ่นใจให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569