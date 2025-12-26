ข่าวสด แก้ไขข่าวอุบัติเหตุ รถบัสชนจยย. ทำให้ลุงวัย 63 ปีเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุรถมินิบัสโดยสาร ชนคนขี่รถจักรยานยนต์ เหตุเกิดบนถนนหมู่ 7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้
คุณพ่อเอกพล ภู่พันธ์ตระกูล (โกต้วง) อายุ 63ปี เสียชีวิตและจากไปอย่างสงบ โดยจากการตรวจสอบอุบัติเหตุในครั้งนี้พบว่า คุณพ่อเอกพลไม่ได้เดินข้ามถนนแต่อย่างใด

และผลการชันสูตรศพของแพทย์ที่ออกมา ไม่พบ คุณพ่อเอกพล มีอาการเมาหรือมีสุราในร่างกายด้วย

ข่าวสดออนไลน์ ขอแสดงความเสียใจและขอแสดงความอาลัยต่อจากการไปของ คุณพ่อเอกพล ภู่พันธ์ตระกูล มา ณ ที่นี้ด้วย

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