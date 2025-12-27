สามเณรวิ่งราวสร้อยร้านทอง จนมุมกระโดดขึ้นหลังคารถตำรวจ คว้ามีดจี้คอขู่ทำร้ายตัวเอง เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมนานกว่า 2 ชั่วโมง ตรวจพบฉี่สีม่วง เร่ร่อนมาจากสุพรรณบุรีประวัติเพียบ
เมื่อเวลา 10:15 น.วันที่ 27 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.ปฏิพัทธ์ วงษ์เหลา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองหนองบัวลำภูรับแจ้งเหตุจาก191 ว่าเกิดเหตุพระวิ่งราว สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาทจากร้านทอง ใกล้ตลาดธนารักษ์ เขตเทศบาลเมือง จ.หนองบัวลำภู โดยขณะนี้มีลูกจ้างหญิงพนักงานร้านทองขี่จักรยานยนต์ไล่ติดตามคนร้ายไป
หลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่สั่งการให้ชุดตำรวจสายตรวจ ตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบ ดำเนินการสกัดจับ โดยเร่งด่วน จนสามารถติดตามพบ ตัวชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายพระ กำลังพยายามจะวิ่งหลบหนีไปทางวงเวียนหน้ามูลนิธิรวมน้ำใจ แต่เจ้าหน้าที่กันตัวไว้ ให้อยู่กลางถนน ในเขตชุมชนเหล่าทอง ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 1 กิโลเมตร
เมื่อผู้ก่อเหตุพบเห็นเจ้าหน้าที่ไล่ตามอย่างกระชั้นชิด และรถสายตรวจวิ่งเข้าดักหน้า จึงวิ่งย้อนกลับมา ก่อนใช้จังหวะกระโดดเหยียบกระโปรงหน้ารถสายตรวจ กระโจนขึ้นนั่งบนหลังคารถ พร้อมชักมีดทำครัวสแตนเลสยาวประมาณ 7 นิ้วจี้ที่ลำคอตัวเอง ก่อนสั่งห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใกล้
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายสืบสวนและตำรวจจราจรที่วิ่งเข้ามาช่วยสกัดจับจึงพยายามสะกัดกั้นทางไม่ให้ประชาชนที่ขับรถยนต์คันอื่นเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ จากนั้นได้ใช้ยุทธวิธีเจรจา พยายามเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุ ซึ่งทราบชื่อภายหลังคือสามเณรพงษ์ศักดิ์ หรือเบ็นซ์ อายุ 36 ปี ซึ่งอยู่ในลักษณะพูดจาวกวนคล้ายคนเมา
จากเจรจาเกลี้ยกล่อมทราบว่า สามเณรดังกล่าวอยู่ที่วัดป่าบ้านเสาเล้า เขตพื้นที่ อบต.หนองบัว ต้องการไปหาอาจารย์แดง ที่วัดที่ตนพักอาศัยอาศัยอยู่ โดยเจ้าหน้าที่ใช้ยุทธวิธีต่างๆในการเจรจาเกลี้ยกล่อม จนสามเณรรูปดังกล่าวยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดึงมีดออกจากมือ ก่อนควบคุมตัวไว้ได้ โดยใช้เวลาร่วม 2 ชั่วโมง จากการค้นตัวเจ้าหน้าที่พบสร้อยทองคำน้ำหนัก 1 บาทซุกอยู่ในตัวของผู้ก่อเหตุ
จากการตรวจสอบพบว่าสามเณรพงษ์ศักดิ์ เป็นเพียงสามเณรเพราะไม่มีใบสุทธิยืนยันว่าตัวเองเป็นพระ มาจากสุพรรณบุรี มาขออาศัยอยู่ที่วัด ก่อนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จึงถูกผู้ใหญ่บ้าน ขอให้ออกจากวัด ร่อนเร่ไปเรื่อย และจากการตรวจปัสสาวะ ยังพบว่ามีฉี่ม่วงอีกด้วย
จากการสอบสวนลูกจ้างร้านทอง ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ ทำทีเข้ามาขอให้ทางลูกจ้างร้านทองเอาเงินสดให้ 10,000 บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ แต่ทางลูกจ้างไม่ยอม เพราะไม่มีนโยบายที่จะทำแบบนั้น ก่อนสามเณรพงษ์ศักดิ์จะเปลี่ยนใจ ทำทีขอเป็นดูทอง ลูกจ้างร้านทองก็ลังเลที่จะให้ แต่เจ้าของออกมาพอดี ไม่ทราบเรื่องมาก่อนจึงยื่นทองให้ ยังไม่ทันปล่อยมือ ทางสามเณรก็วิ่งราวทองหนีไป
ซึ่งก่อนหน้าที่จะทำร้านทองดังกล่าว เคยจะเข้าไปก่อเหตุกับร้นทองอีกร้านมาแล้ว แต่พอดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านมาเสียก่อน จึงยังไม่ได้ลงมือก่อเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ไว้ก่อน ส่วนข้อหาอื่น จะรอสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไป