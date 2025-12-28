ร่าง “พลฯทิวตะวัน” ทหารผู้กล้าเสียสละชีวิตปกป้องแผ่นดินไทย ถึงบ้านเกิด ชาวอุบลราชธานีตั้งแถวรอรับอย่างสมเกียรติ

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่สนามบิน กองบิน 21 อุบลราชธานี พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก เป็นประธาน พร้อมทหารกองเกียรติยศ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมกันรับร่าง พลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม ตำแหน่งพลปืนเล็ก สังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ทหารกล้าที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ณ สมรภูมิบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.68 เพื่อกลับบ้านเกิด อ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยร่างของพลทหารทิวตะวัน ถูกนำขึ้นเครื่องบิน C295 จากสนามบินกองบิน 3 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มาถึงกองบิน 21 โดยมีทหารกองเกียรติยศ พระสงฆ์ ทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล นำทางขึ้นรถอย่างสมเกียรติ

ระหว่างทางมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา แต่งกายไว้ทุกข์ถือธงชาติไทยยืนโบกธงชาติสดุดีความกล้า และขอบคุณพลทหารทิวตะวัน ที่ปกป้องประเทศไทยด้วย

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