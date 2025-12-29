นครราชสีมา อยากรับใช้ชาติ เปิดใจ พ่อพลทหารนรินทร์ เผย ลูกเป็นเสาหลักครอบครัว ปลดประจำการแล้ว ไปสมัครทหารต่อ ตกใจมาก ลูกเหยียบระเบิดขาขาด นอภ.-เพื่อนบ้านแห่ให้กำลังใจ
29 ธันวาคม 2568 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บ้านขี้เหล็ก ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา บ้านของ พลทหารนรินทร์ เงาไพร ทหารกล้า เหยียบระเบิด สูญเสียขาข้างขวา
นายเฉลียว เงาไพร อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 ม.11 บ้านขี้เหล็ก ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พ่อของ พลทหารนรินทร์ เปิดเผยว่า วันที่ลูกชายเหยียบระเบิดขาขาด ตนไปทำงานที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และได้ทราบข่าวจากภรรยา บอกว่า ลูกชายเหยียบระเบิดขาขาด ตนตกใจมาก
เพราะ ลูกชาย สมัครไปเป็นทหารได้ 2 ปี แล้ว พอปลดประจำการ ก็ไปสมัครเป็นทหารต่ออีก ลูกชายรักทหารมาก อยากจะไปรับใช้ชาติ ซึ่งตนมีลูก 2 คน คนโตเป็นผู้หญิง เสียชีวิตแล้ว
คนที่ 2 คือ พลทหารนรินทร์ เป็นเสาหลักของครอบครัว เพราะที่บ้านมีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าๆ ชั้นเดียว และต้องมาสร้างซุ้มไว้หน้าบ้าน เพื่อเก็บสิ่งของ เสื้อผ้า
ส่วนตนทำงานจิตอาสา เป็น อพปร. เวลามีงานต่างๆ ในชุมชน จะต้องอาสาไปจัดระเบียบการจราจร เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งในระหว่าง ลูกชายออกรับใช้ชาติ ลูกชายจะมีเหรียญหลวงปู่ศิลา หลวงปู่สรวง เป็นวัตถุมงคล และมีชายผ้าถุงแม่ ผูกไว้ที่ข้อมือสำหรับคุ้มภัย
ล่าสุด นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ได้เดินทางมาให้กำลังใจและมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวพลทหารนรินทร์ ส่วนหน่วยทาหารต้นสังกัดได้ส่งเจ้าหน้าที่ฯ มาดูแบบบ้าน เพื่อจะสร้างบ้านให้ใหม่
ขณะที่เพื่อนบ้าน เมื่อทราบข่าว ออกมาช่วยเหลือ จัดสถานที่กางเต็นท์ จัดหาเก้าอี้มาไว้รอรับหน่วยงาน และญาติพี่น้อง ที่จะมาให้กำลังใจ
ส่วนพลทหารนรินทร์ ตอนนี้ รักษาตัวอยู่ที่ รพ.จ.สุรินทร์ ล่าสุด อาการดีขึ้นแล้ว