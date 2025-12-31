นครราชสีมา กองทัพบก มอบเงินช่วย ครอบครัว พลทหารนรินทร์ ขาขวาขาด ผู้เสียสละปกป้องประเทศชาติ ขณะลาดตระเวน เหยียบทุ่นระเบิด PMN-2 เขาสัตตะโสม เตรียมสร้างบ้านให้ใหม่

31 ธันวาคม 2568 – พลตรีพงษ์กฤษต รจิโยธิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วย ส่วนราชการต่างๆ ทุกภาคส่วน ภาคเอกชน ในพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนคราชสีมา

ผู้เสียสละปกป้องชาติ

ผู้เสียสละปกป้องชาติ มอบเงินช่วย ครอบครัว พลทหารนรินทร์ เตรียมสร้างบ้านให้ใหม่

ได้นำเงินและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นำไปมอบให้กับ ครอบครัว พลทหารนรินทร์ เงาไพร อายุ 25 ปี สังกัดร.3 พัน.2 กองพันย่าโม หลังจาก เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 ขณะออกลาดตระเวน พื้นที่เขาสัตตะโสม จังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้ พลทหารนรินทร์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาข้างขวาขาด

กองทัพบก เตรียมสร้างบ้านให้ใหม่ พลทหารนรินทร์ ขาขวาขาด

ภายหลังเกิดเหตุ หน่วยทหารได้เร่งให้การช่วยเหลือในทันที และนำกำลังพลผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

โดยวันนี้ หน่วยทหาร ส่วนราชการ และ ภาคเอกชน เตรียม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัว เนื่องจาก พลทหารนรินทร์ เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว มีฐานะยากจน และ พลทหาร นรินทร์ ได้สมัครใจเข้ารับการราชการทหาร ถือว่า เป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมือง

มณฑลทหารบกที่ 21 – https://www.mtb-21.org/index_main.php

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