“เสธ.หิ” ติงคลิปผู้ว่าฯสอนตร.ตั้งด่าน ลั่นไม่เห็นด้วยไปตำหนิ ต้องรู้จักให้เกียรติ อย่าบั่นทอนกำลังใจคนทำหน้าที่

วันที่ 3 ม.ค. 2569 นายหิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า การให้เกียรติกับผู้ปฏิบัติหน้าที่การให้เกียรติกันในสังคมไทยมีหลายแบบ ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันดีคือผู้น้อยให้เกียรติผู้ใหญ่ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ส่วนผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติผู้น้อยตามแต่กรณี

แต่มีการให้เกียรติอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญมาก คือการให้เกียรติผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ หรือที่เรียกว่า On Duty สมัยผมเป็นทหาร เวลาจะผ่านเข้าออกกองรักษาการณ์ จะมีป้ายติดอยู่ว่า “ทหารรักษาการณ์เป็นผู้มีเกียรติ” นั่นหมายความว่า ถึงท่านจะเป็นนายทหารยศใหญ่แค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าพลทหารรักษาการณ์ปฏิบัติตามหน้าที่ เช่น สั่งให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ ท่านก็ต้องปฏิบัติตาม วัฒนธรรมอันนี้ติดตัวผมมาจนทุกวันนี้

ครั้งล่าสุดในงานเปิดตัวผู้สมัครพรรคกล้าธรรม ผมโดนน้อง ๆ ที่เฝ้าประตูทางเข้าขอตรวจสายรัดข้อมือ มีผู้สมัครหลายท่านบอกกับน้องที่หน้าประตูว่า “น้องไม่รู้จักท่านเหรอ?” ผมต้องรีบบอกว่าไม่เป็นไรครับ น้องเขาทำตามหน้าที่ แล้วรีบแจ้งให้ผู้ติดตามผมไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสายรัดข้อมือตามระเบียบที่เขาวางไว้

เรื่องแบบนี้ผมเคยให้ความเห็นไว้ ต่อกรณีของประชาชนที่ต้องการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตั้งด่านตำรวจ ซึ่งผมเคยเรียนว่าสามารถกระทำได้ แต่ควรจะทำบนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

ผมขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน ซึ่งผมเข้าใจว่าท่านตั้งด่านตามคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการลดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ผมจึงไม่เห็นด้วยกับท่านผู้ใหญ่ที่ไปตำหนิเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านในครั้งนี้ และการตักเตือนในเรื่องของการรับส่วย ซึ่งยังไม่มีพฤติกรรมอันใดที่จะชี้ไปในทางนั้น เป็นเรื่องที่บั่นทอนกำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง

การที่กล่าวถึงภาพลักษณ์ด้านลบของตำรวจนั้น ผมกลับมองตรงกันข้าม ต้องขอชื่นชมองค์กรตำรวจที่ไม่ปกป้องผู้กระทำผิด กล้าเปิดเผยต่อสาธารณะ ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบจากสาธารณชนทุกระดับชั้น ขอชื่นชมตำรวจทุกท่านที่อดทนและยึดมั่นในอุดมการณ์ เพราะถึงคนบางพวกจะเกลียดตำรวจแค่ไหนก็ตาม พวกท่านก็เป็นด่านหน้าในการรักษาความสงบและความยุติธรรมของสังคม

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