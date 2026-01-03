สลดคนงานก่อสร้างชอร์ตปลาพลาด ถูกไฟดูดเสียชีวิต ภรรยาตามหาพบนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างบ่อน้ำ โดยมีสายไฟพันรอบตัว
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ม.ค. 2569 พ.ต.ท.ศิโรจน์ แนบเนียน รองผกก.สอบสวน สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตบริเวณริมทางรถไฟใกล้บ่อน้ำ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จึงไปที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่มูลนิปอเต็กตึ๊ง
ที่เกิดพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อ MAUNG KYUAK อายุ 41 ปี สภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่ข้างบ่อน้ำห่างกันเล็กน้อยพบอุปกรณ์ชอร์ตปลาวางอยู่ในที่เกิดเหตุ
ด้านนางสาวสุปราณี อายุ 35 ปี ภรรยาผู้ตาย บอกว่า สามีออกมาหาปลาตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนตอนเช้าก็ยังไม่กลับที่พัก ตนจึงออกตามหาก็พบว่าสามีนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างบ่อน้ำ และมีสายไฟพันรอบตัว จึงเรียกเพื่อนคนงานเข้ามาช่วยให้นำตัวขึ้นมาจากบ่อน้ำ และเอาสายไฟพันออกและพบว่าสามีเสียชีวิตแล้วซึ่งสามีเป็นคนงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
ด้าน พ.ต.ท.ศิโรจน์ แนบเนียน รองผกก.สอบสวน สภ.คลองหลวง หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วจึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน และได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งนำผู้เสียชีวิต ส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง โดยแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 8-12 ชั่วโมง