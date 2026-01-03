ตำรวจทางหลวง รวบหนุ่มใหญ่พร้อมยาบ้า 3,000 เม็ด คาด่านปีใหม่ สารภาพก่อนถูกจับกุมเพิ่งไปรับของมาขายต่อ-พร้อมเสพมาด้วยบนรถ ตรวจสอบพบประวัติคดีโชกโชน”

วันที่ 3 ม.ค. 2569 พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล.สั่งการให้ พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล.พ.ต.ท.เกียรติพร สวัสดิเทพ สว.ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล.พ.ต.ท.เกียรติพร สวัสดิเทพ สว.ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. ร่วมกันจับกุมนายปิยะพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี

ข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน, เป็นผู้ขับขี่ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย, พร้อมยาบ้า 3,000 เม็ด รถเก๋ง และ โทรศัพท์ 1 เครื่อง ได้บนถนนใต้สะพานต่างระดับภาคเหนือ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

จากการจับกุมทราบว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมรตั้งจุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับภาคเหนือ พบรถเก๋งฮอนด้า ขับผ่านเข้ามายังบริเวณจุดตรวจ พบผู้ขับขี่คือ นายปิยะพงษ์ ผู้ต้องหาแสดงอาการพิรุธ

จึงเรียกตรวจสอบ ภายในรถมีกลิ่นคล้ายยาเสพติด จึงเชิญตีวคนขับลงจากรถเพื่อ ตรวจค้นอย่างละเอียด ผลตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน 3,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่บริเวณใต้เบาะคนขับ

สอบสวน นายปิยะพงษ์ รับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนจริง โดยเพิ่งไปซื้อมาจากเพื่อนราคา 19,000 บาท พร้อมนัดแนะให้ไปรับยาบ้าในโพงหญ้าข้างหลักกิโลเมตร ถนนสายแจ้ห่ม โดยตนนั้นจะนำไปจำหน่ายต่อแถวบ้านในราคา เม็ดละ 10

ยอมรับว่าก่อนหน้าถูกจับกุมตนเพิ่งเสพยาบ้ามาก่อนประมาณ 4-5 เม็ด จากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาพบว่ามีประวัติหลายคดี ทั้งคดีฆ่าผู้อื่น,มีอาวุธปืน และ จำหน่ายยาเสพติดฯ เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปี 2566 จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขลางค์นคร จ.ลำปาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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