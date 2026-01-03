ลูกคว้าถังดับเพลิง ฟาดหัวพ่อบาดเจ็บสาหัส ลั่นที่ทำเพราะบันดาลโทสะ สุดทนพ่อป่วยทางจิต รักษามา 15 ปี อาการกำเริบชอบอาละวาด จึงทนไม่ไหว

วันที่ 3 ม.ค. 2569 อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดเมืองใหม่บางพลี ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายและได้รับบาดเจ็บ ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จึงนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

จากการตรวจสอบ พบชายวัย 59 ปี (ขอสงวนชื่อ-นามสกุล) ได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกที่หู อาการค่อนข้างสาหัส จึงประสานขอรถโรงพยาบาลและทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลบางบ่อ เข้าให้ความช่วยเหลือชายวัย 59 ปี รายนี้ส่งโรงพยาบาล ส่วนอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์

สอบถาม นายเอ (นามสมมติ) อายุ 33 ปี ลูกชายของคนเจ็บ ยอมรับว่า ตนเป็นคนก่อเหตุใช้ถังดับเพลิงฟาดหัวพ่อจริง สาเหตุที่ทำไปนั้นเพราะมาจากบันดาลโทสะ ที่ถูกพ่อทุบตีและปาข้าวของใส่เกือบทุกวัน ซึ่งพ่อป่วยทางจิตและรักษามานานกว่า 15 ปีไม่หาย

พออาการกำเริบก็จะอาละวาดภายในบ้าน พอมาวันนี้ตนจึงไปบอกพ่อให้ลงมานอนข้างล่าง เนื่องจากปาข้าวของในบ้านหลายครั้ง ทำให้พ่อไม่พอใจจึงปาสิ่งของใส่และทุบตีตน จึงอดกลั้นไม่ไหวและเกิดอารมณ์บันดาลโทสะคว้าถังดับเพลิงฟาดไปที่หัวพ่อจนเลือดออกหู จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ ส่วนตนยอมรับผิดทุกประการ

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