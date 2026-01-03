นักท่องเที่ยวอินเดียขนลุกซู่ มาเที่ยวพัทยา ถูกแก๊งต่างชาติหลอกขาย สมุนไพร แก้ผมร่วง ราคามหาโหด โร่แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย

วันที่ 3 ม.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย อายุ 45 ปี เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังถูกหลอกขายสมุนไพรบำรุงเส้นผม ในราคา 43,400 บาท

ผู้เสียหาย ให้การว่า เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. ขณะเดินอยู่บริเวณพัทยาสายสอง ใกล้ซอยมารีนพลาซ่า ได้มีชายชาวต่างชาติประมาณ 4 คน เข้ามาทักทายและพูดคุย ก่อนอ้างว่าสมุนไพรของตัวเองสามารถช่วยแก้ปัญหาผมร่วงได้

จากนั้นได้ชักชวนผู้เสียหายไปซื้อสินค้าที่ร้านขายเกี่ยวกับสมุนไพรแห่งหนึ่ง โดยเป็นสมุนไพรไม่ทราบชนิดผสมกับน้ำมันมะพร้าว ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด และน้ำมันมะพร้าว ขนาด 100 มิลลิลิตร อีก 1 ขวด รวมเป็นเงิน 43,400 บาท

ภายหลังผู้เสียหายรู้สึกว่าราคาสินค้าแพงเกินจริง และอาจถูกหลอกลวง จึงเดินทางเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติม

 

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