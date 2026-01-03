ความจริงปรากฎ หนุ่มไทยนักจับผิด อัดคลิปกล่าวหา หนุ่มต่างชาติ วิ่งแอปรถรับจ้าง เจ้าตัวไม่ยอมแจ้งความข้อหาหนัก เผยเป็นครูชาวฟิลิปปินส์ สอนอยู่ที่ชุมพร มาเที่ยวสมุย เช่าจยย.ขี่
วันที่ 3 ม.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอลงในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเหตุการณ์ที่ชายไทยคนหนึ่งเข้าไปซักถาม และถ่ายคลิปวิดีโอชายชาวต่างชาติที่ขี่รถจยย.มาจอดบริเวณริมถนน หน้าท่าเรือลมหลัก บ้านบางรักษ์ ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โดยกล่าวหาว่าชาวต่างชาติคนดังกล่าว กำลังวิ่งรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน เพราะมีโทรศัพท์ติดอยู่หน้ารถในลักษณะเปิดแอปพลิเคชันนำทาง หรือรับงานซึ่งถือเป็นอาชีพสงวนของคนไทยและผิดกฎหมาย โดยผู้ถ่ายได้ตำหนิว่าการที่ชาวต่างชาติมาขับรถรับจ้างสาธารณะในไทยนั้นเป็นเรื่อง ผิดกฎหมาย และยืนยันว่าจะนำคลิปนี้ส่งให้กรมการขนส่งทางบกเพื่อตรวจสอบต่อไป จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนั้น
โดยมีรายละเอียดการสนทนาดังนี้
ผู้ถ่ายคลิป: วิ่งแอปเหรอ?
ชายขี่มอเตอร์ไซค์: อะไรนะครับ?
ผู้ถ่ายคลิป: วิ่งแอปใช่ไหม?
ชายขี่มอเตอร์ไซค์: ครับ
ผู้ถ่ายคลิป: คนที่ไหนอ่ะ?
ชายขี่มอเตอร์ไซค์: เอ่อ… ฟิลิปปินส์ครับ
ผู้ถ่ายคลิป: ฟิลิปปินส์… ต่างด้าววิ่งแอปได้ด้วยเหรอ? รับมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ด้วยเหรอ? ต่างด้าว… ได้เหรอ?
ชายขี่มอเตอร์ไซค์: ได้ครับ
ผู้ถ่ายคลิป: ใช่เหรอ? แน่ใจ?
ชายขี่มอเตอร์ไซค์: ทำไมครับ?
ผู้ถ่ายคลิป: ต่างด้าวเขาไม่ให้วิ่งรถรับจ้างอ่ะ ใช่เหรอ? เดี๋ยวถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานหน่อยนะ จะได้ส่งให้ขนส่ง… ผิดกฎหมายนะเนี่ย ต่างด้าวอ่ะ ต่างด้าวเขาไม่ให้วิ่งรถรับจ้างอ่ะ
ชายขี่มอเตอร์ไซค์: อะไรนะครับ?
ผู้ถ่ายคลิป: คนต่างด้าว… เขาไม่ให้วิ่งรถรับจ้าง
ชายขี่มอเตอร์ไซค์: อ้าว…
ผู้ถ่ายคลิป: ใช่เหรอ? ไม่รู้กฎหมายเหรอ? ไม่รู้กฎหมายเมืองไทยเหรอ?
ชายขี่มอเตอร์ไซค์: ไม่ครับ…
ผู้ถ่ายคลิป: ไม่รู้เหรอ? โอเค เดี๋ยวจะส่งหลักฐานให้เขา
ชายขี่มอเตอร์ไซค์: ขอบคุณครับ
ผู้ถ่ายคลิป: เจอแล้ว… ต่างด้าววิ่งรถสาธารณะ วิ่งรถรับจ้างสาธารณะ เดี๋ยวจะส่งให้ขนส่ง… ผิดกฎหมาย… อยู่เมืองไทยไม่รู้จักกฎหมายเมืองไทยเหรอ?
ชายขี่มอเตอร์ไซค์: เข้าใจครับ
ผู้ถ่ายคลิป: เข้าใจแล้ววิ่งทำไมอ่ะ?
ชายขี่มอเตอร์ไซค์: อ๋อ… ไม่วิ่ง… วิ่งก็ไม่… อะไรนะครับ?
ผู้ถ่ายคลิป: วิ่งแอป… มอเตอร์ไซค์รับจ้าง… โอเค หลักฐานเต็มๆ ขอดูทะเบียนหน่อย…
ล่าสุดความจริงปรากฎ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Sawitree Chomkabin ได้โพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกลุ่ม “รวมพลคนเกาะสมุย” เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับชายชาวต่างชาติในคลิปว่า ชายในคลิปไม่ได้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันตามที่ถูกกล่าวหา เขาเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่มีอาชีพเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จังหวัดชุมพร และเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุย ในช่วงเวลาดังกล่าวชายคนนี้ได้เช่ารถจยย.จากร้านเพื่อขี่ไปส่งเพื่อน และขณะที่ถูกชายไทยในคลิปเข้าไปสอบถาม เขาไม่เข้าใจคำถามอย่างชัดเจนเนื่องจากอุปสรรคทางด้านภาษา จึงตอบว่า “ใช่” ไปตามความเข้าใจของตนเองในฐานะคนเช่ารถ
อาจารย์หนุ่มรายนี้ได้นำรถเช่ามาคืนที่ร้านเรียบร้อยแล้ว และได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทางเจ้าของร้านฟังเพื่อชี้แจงความบริสุทธิ์ใจ ทั้งนี้ เจ้าของโพสต์ชี้แจงได้ทิ้งท้ายเพื่อขออภัยหากเกิดความเข้าใจผิดกัน และยืนยันว่าเหตุการณ์ในคลิปเป็นเพียงการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเท่านั้น
ขณะที่อาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ เตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ถ่ายและโพสต์คลิปที่ทำให้เกิดความเสียหาย ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ,ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14 (1) หรือ (2) มีการนำข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชน ,การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (PDPA) การถ่ายและนำคลิปไปเผยแพร่ทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง หรือถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ได้รับความยินยอม