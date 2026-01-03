เสียงปืนดังสนั่นป่า กองกำลังผาเมือง วิสามัญ 1 ศพ ขบวนการขนยาเสพติด ยึดยาบ้าได้กว่า 2 แสนเม็ด หนีรอดไปได้ 3 คน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ม.ค.69 กองกำลังผาเมือง โดย กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด บริเวณบ้านห้วยนกกก หมู่ 15 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย 4 ราย สะพายกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง เดินมาตามเส้นทางในภูมิประเทศ หน่วยฯ จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ จึงเกิดการปะทะกันประมาณ 5 นาที
เมื่อเสียงปืนสงบพบว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวเสียชีวิต 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า บรรจุอยู่ภายในกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง 2 กระสอบ รวม 260,000 เม็ด และอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก
ต่อมาเมื่อเวลา 16.15 น. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์ รอง ผบ.กกล.ผาเมือง เดินทางไปตรวจสอบของกลางยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ก่อนนำของกลางส่ง สภ.ฝาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
สรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติด ในห้วงตั้งแต่ 1 ต.ค.68 ถึงปัจจุบัน สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 154 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 161 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 78,726,935 เม็ด, เฮโรอีน 1.2 กิโลกรัม, ไอซ์ 1,277 กิโลกรัม, ฝิ่น 1.5 กิโลกรัม และ คีตามีน 227.2 กก.
การปะทะกับกลุ่มขบวนการ 23 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 13 ศพ ซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าว ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 15,359 ล้านบาท (15,359,610,775 บาท)