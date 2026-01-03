ลูกจะได้เรียนหนังสือ! หัวใจหล่นวูบ กระเป๋าหาย เงินก้อนสุดท้ายไว้เป็นค่าเทอม เหมือนสวรรค์ส่งมา พ่อค้านมเปรี้ยวเก็บได้ ให้ตำรวจตามหาเจ้าของจนเจอ พร้อมมอบสินน้ำใจ
วันที่ 3 ม.ค.69 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก พ.ต.อ.โสภณ พรามณี ผกก.สภ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ว่า มีพลเมืองดี ทราบชื่อคือ นายเกรียงไกร แพรกสมุทร อายุ 53 ปี พนักงานขายนมเปรี้ยวยี่ห้อดัง มาแจ้งให้ช่วยตามหาเจ้าของเงินสด และสร้อยทองคำรูปพรรณหนัก 2 สลึง
โดย นายเกรียงไกร ระบุว่า ระหว่างขี่รถ จยย.ไปส่งนมเปรี้ยวให้ลูกค้า เส้นทางเข้าหมู่บ้านเดอะไพรวี่ ข้าง รพ.เกษมราษฎร์ ม.10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี พบกระเป๋าถือตกอยู่ข้างทาง
ตรวจสอบภายในมี เงินสด 26,200 บาท ซองแดงภายในมีทองคำหนัก 2 สลึง และเอกสารส่วนตัว จึงรีบนำมามอบให้ตำรวจ สภ.ศรีมหาโพธิ ตามหาเจ้าของ จากนั้นตำรวจได้ติดต่อไปยังเจ้าของทรัพย์ แล้วเดินทางมารับทรัพย์สินของตัวเองคืน
ขณะที่เจ้าของเงินกล่าวทั้งน้ำตาว่า วันนี้ได้ออกมากดเงินสดที่เหลืออยู่ก้อนสุดท้าย หลังจากได้ใช้จ่ายช่วงปีใหม่แล้ว เพื่อเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายภาระในครอบครัว และเตรียมให้ลูกไปเป็นค่าเทอมโรงเรียนที่ค้างอยู่หลังหยุดยาวต่อเนื่อง แต่จู่ๆ กระเป๋าล่วงหายไป ไม่รู้อยู่ตรงไหน ดูกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านแล้วก็ไม่พบ
กระทั่งตำรวจติดต่อมาว่ามีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าตนได้ จึงรีบเดินทางมารับคืน นับเป็นโชคดีต้อนรับปีใหม่ ที่มีคนดีพบเงินก้อนสุดท้ายนี้ เหมือนได้เกิดใหม่ จึงตอบแทนน้ำใจพลเมืองดีเป็นสินน้ำใจ 1,000 บาท