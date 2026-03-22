สตูลวุ่นแล้ว น้ำมันวิกฤตหนักมา 5 วันเต็ม ชาวบ้านมาต่อคิวรอข้ามวัน หญิงป่วยตระเวนหาน้ำมันรอบที่ 2 ของวัน หมอนัดพรุ่งนี้ไม่รู้จะได้ไปมั้ย หวั่นโรคกำเริบ ประมงโอดออกเรือไม่ได้ ทำขาดรายได้หลัก
วันที่ 22 มี.ค.69 สถานการณ์การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ จ.สตูล ทวีความรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤต หลังยืดเยื้อมานานกว่า 5 วันเต็ม ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจฐานรากและการสัญจรในช่วงเทศกาลสำคัญ ด้านชาวบ้านโอดครวญต้องทิ้งงานมานั่งเฝ้าปั๊ม วอนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาคอขวดการขนส่งก่อนเหตุการณ์ลุกลามเป็นความวุ่นวาย
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันในเขตเทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล พบภาพที่หาดูได้ยาก รถยนต์และรถจยย.จอดเข้าคิวเป็นแถวยาวเหยียดหลายร้อยเมตรตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ท่ามกลางป้าย “น้ำมันหมดชั่วคราว” ที่ติดเด่นชัดอยู่หน้าหัวจ่ายเกือบทุกแห่ง
ทางปั๊มน้ำมันระบุว่า ปัญหาเกิดจากความล่าช้าในระบบขนส่ง ทำให้ต้องใช้วิธีบริหารจัดการด้วยการ “แจกบัตรคิว” ในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน เพื่อจำกัดปริมาณการขายให้ทั่วถึงที่สุด แต่ปริมาณน้ำมันที่ได้รับมาในแต่ละวันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงนี้เทศกาลฮารีรายา วิกฤตครั้งนี้ไม่ได้กระทบเพียงแค่คนเดินทางท่องเที่ยว แต่กำลังบีบคั้นหัวใจผู้ที่ต้องใช้รถเพื่อการดำรงชีวิต
ขณะที่หญิงผู้ป่วยรายหนึ่ง ระบุด้วยเสียงสั่นเครือหลังตระเวนหาซื้อน้ำมันเป็นรอบที่สอง เพื่อเตรียมเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดในวันพรุ่งนี้ ยอมรับว่าอ่อนใจและกังวลอย่างมากหากอาการป่วยจะกำเริบเพียงเพราะไม่มีน้ำมันไปโรงพยาบาล
ส่วนภรรยาของกลุ่มประมงพื้นบ้านรายหนึ่ง กล่าวว่า วันนี้สามีไม่สามารถออกเรือได้เพราะไม่มีน้ำมัน ทำให้ขาดรายได้หลักไปทันที พร้อมแฉข้อมูลว่าบางปั๊มเริ่มเกิดเหตุการณ์แย่งชิงบัตรคิวกันจนเกือบจะมีเรื่องกระทบกระทั่ง
ขณะที่สำนักงานพลังงานจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล และฝ่ายปกครอง ได้สนธิกำลังเข้าช่วยจัดระเบียบหน้าปั๊มน้ำมันเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวาย แต่ในภาพรวมประชาชนยังคงเกิดภาวะตื่นตระหนกบางส่วนพยายามกักตุนน้ำมันเพราะเกรงว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นและของจะขาดตลาดนานกว่าเดิม
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุความล่าช้าในการขนส่งน้ำมันเข้าสู่จังหวัดสตูล และเร่งระบายน้ำมันเสริมโควตาพิเศษในช่วงเทศกาล รัฐต้องสื่อสารแผนการแก้ไขที่ชัดเจนว่าน้ำมันจะเข้าถึงปั๊มต่างๆ เมื่อใด เพื่อลดความหวาดระแวงของชาวบ้าน พิจารณาแนวทางจัดสรรน้ำมันให้กลุ่มประมงและเกษตรกรที่ต้องใช้เครื่องจักรทำมาหากิน เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจชุมชนล่มสลาย
สถานการณ์ในจังหวัดสตูลขณะนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของรัฐบาลในการบริหารจัดการพลังงานระดับท้องถิ่น ก่อนที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านจะกลายเป็นความขัดแย้งที่ยากจะควบคุม