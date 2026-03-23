2 อำเภอในพิจิตร น้ำมันดีเซล ปั๊มบางจากหมดเกลี้ยง ยังไม่พบการกักตุน-ขายเกินราคา พร้อมวางระบบการบริหารจัดการน้ำมันให้มีความคล่องตัว
วันที่ 23 มี.ค.69 นายกิตติพล เวชกุล รอง ผวจ.พิจิตร พร้อมด้วย พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล รอง ผอ.รมน., ปลัดจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, พลังงานจังหวัดพิจิตร, สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-8 พิจิตร, ฝ่ายปกครอง, ทหาร, ตำรวจ เข้าตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในพื้นที่ อ.โพธิ์ประทับช้าง และ อ.บึงนาราง
โดยพบว่าสถานีบริการน้ำมันบางจากทุกแห่งในพื้นที่ดังกล่าว น้ำมันดีเซลหมดทุกปั๊ม เว้นแต่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.บึงนาราง ซึ่งมีน้ำมันดีเซลให้บริการประชาชนที่นำรถยนต์มารอคิวต่อแถว ได้เติมน้ำมัน โดยจำกัดการเติมได้รายละไม่เกิน 500 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนน้ำมันในกลุ่มเบนซินและโซฮอล์ เติมได้ตามจำนวนที่ต้องการไม่จำกัดจำนวน งดใส่แกลลอนขนาดใหญ่
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บ และตรวจสต๊อกบัญชีคงเหลือของแต่ละปั๊ม พบว่าไม่มีน้ำมันในถัง และไม่มีการกักตุนน้ำมันแต่อย่างใด สอบถามผู้ใช้บริการไม่พบการจำหน่ายในราคาเกินควร ตลอดจนทางสถานีบริการน้ำมันมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนตรงกับมิเตอร์หัวจ่าย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกับให้ผู้ประกอบการวางระบบการบริหารจัดการน้ำมันให้มีความคล่องตัวต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ
สำหรับสถานีบริการน้ำมันที่น้ำมันดีเซลหมดนั้นได้ติดป้ายแจ้งให้ลูกค้าทราบชัดเจน ทั้งนี้สถานีบริการน้ำมันที่น้ำมันหมดเกลี้ยงนั้น ผู้ประกอบการอยู่ระหว่างการขนส่งน้ำมันจากคลัง และเมื่อน้ำมันมาถึงก็เปิดหัวจ่ายบริการให้ลูกค้าได้เติมปกติจนหมดโควตา