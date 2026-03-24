ผู้กำกับ สภ.เมืองกาญจนบุรี ชี้แจงคลิปไวรัลกลางสี่แยก ยืนยันตำรวจที่ใช้อาวุธปืนจ่อชายสูงวัยปฏิบัติหน้าที่จริง เป็นการระงับเหตุ ไม่ได้เป็นคู่กรณีกับลุง
ความคืบหน้า กรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์ระทึก บริเวณสี่แยกไฟแดงหน้าหมู่บ้านจงเจริญ เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเผยให้เห็นชายหนุ่มสวมกางเกงขาสั้น เสื้อแจ็กเก็ต หมวกกันน็อก และหน้ากากอนามัย ใช้อาวุธปืนจ่อไปที่ชายสูงวัยซึ่งขับรถยนต์จอดติดสัญญาณไฟแดง ส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวเกิดความหวาดกลัว และรีบขับรถหลบหนีออกจากพื้นที่อย่างโกลาหล
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยมีการตั้งข้อสงสัยถึงพฤติกรรมของชายที่ใช้อาวุธปืนว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ และการกระทำดังกล่าวเกินกว่าเหตุหรือไม่
ต่อมามีข้อมูลชี้แจงว่า ชายหนุ่มที่ใช้อาวุธปืนจ่อชายสูงวัยนั้น เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเข้าระงับเหตุหลังพบว่าชายสูงวัยมีปัญหากับคู่กรณีบนท้องถนน และมีการชักอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่ ก่อนที่ตำรวจสายตรวจและตำรวจจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี จะเข้าควบคุมตัวชายสูงวัยไปดำเนินคดีในข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเสียงวิจารณ์บางส่วนตั้งคำถามว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏในคลิปอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และการใช้อาวุธปืนในลักษณะดังกล่าวเหมาะสมหรือเกินกว่าเหตุ
ล่าสุด พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบกับต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนดังกล่าว ยืนยันว่า ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการนำส่งพยานหลักฐาน และบังเอิญผ่านมาพบเหตุการณ์ จึงเข้าระงับเหตุทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ จากการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่า คู่กรณีที่มีปัญหากับชายสูงวัยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้ แต่เป็นรถยนต์อีกคันหนึ่งซึ่งได้ขับหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้ว การเข้าระงับเหตุของตำรวจจึงเข้าข่ายการป้องกันเหตุซึ่งหน้า และเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทำให้ไม่มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าวแต่อย่างใด
ส่วนชายสูงวัยที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร ขณะนี้ครอบครัวได้ยื่นประกันตัวออกไปแล้ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีในชั้นศาลตามกฎหมายต่อไป