ผู้กำกับ สภ.เมืองกาญจนบุรี ชี้แจงคลิปไวรัลกลางสี่แยก ยืนยันตำรวจที่ใช้อาวุธปืนจ่อชายสูงวัยปฏิบัติหน้าที่จริง เป็นการระงับเหตุ ไม่ได้เป็นคู่กรณีกับลุง

ความคืบหน้า กรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์ระทึก บริเวณสี่แยกไฟแดงหน้าหมู่บ้านจงเจริญ เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเผยให้เห็นชายหนุ่มสวมกางเกงขาสั้น เสื้อแจ็กเก็ต หมวกกันน็อก และหน้ากากอนามัย ใช้อาวุธปืนจ่อไปที่ชายสูงวัยซึ่งขับรถยนต์จอดติดสัญญาณไฟแดง ส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวเกิดความหวาดกลัว และรีบขับรถหลบหนีออกจากพื้นที่อย่างโกลาหล

หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยมีการตั้งข้อสงสัยถึงพฤติกรรมของชายที่ใช้อาวุธปืนว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ และการกระทำดังกล่าวเกินกว่าเหตุหรือไม่

ต่อมามีข้อมูลชี้แจงว่า ชายหนุ่มที่ใช้อาวุธปืนจ่อชายสูงวัยนั้น เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเข้าระงับเหตุหลังพบว่าชายสูงวัยมีปัญหากับคู่กรณีบนท้องถนน และมีการชักอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่ ก่อนที่ตำรวจสายตรวจและตำรวจจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี จะเข้าควบคุมตัวชายสูงวัยไปดำเนินคดีในข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเสียงวิจารณ์บางส่วนตั้งคำถามว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏในคลิปอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และการใช้อาวุธปืนในลักษณะดังกล่าวเหมาะสมหรือเกินกว่าเหตุ

ล่าสุด พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบกับต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนดังกล่าว ยืนยันว่า ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการนำส่งพยานหลักฐาน และบังเอิญผ่านมาพบเหตุการณ์ จึงเข้าระงับเหตุทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ จากการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่า คู่กรณีที่มีปัญหากับชายสูงวัยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้ แต่เป็นรถยนต์อีกคันหนึ่งซึ่งได้ขับหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้ว การเข้าระงับเหตุของตำรวจจึงเข้าข่ายการป้องกันเหตุซึ่งหน้า และเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทำให้ไม่มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าวแต่อย่างใด

ส่วนชายสูงวัยที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร ขณะนี้ครอบครัวได้ยื่นประกันตัวออกไปแล้ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีในชั้นศาลตามกฎหมายต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ครม. เพิ่ม สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นายกฯ สั่งคมนาคม เร่งยกรถจมน้ำ
2

น้ำท่วมเสี่ยงฉุดเเศรษฐกิจพัง 3 หมื่นล้าน หอการค้าห่วงจีดีพีหาย 0.15%
3

ป๊อบ-โอ๊ต จัดหนัก! จากคอนเสิร์ต "เบิ้ม เบิ้ม" สู่มหกรรมตลก แถมขนคนมาทั้งวงการ!
4

“Agoda” ชูกรุงเทพฯ ฐาน Tech Talent ระดับโลก สร้างงานทักษะสูง 4,500 คน
5

“จารย์นพ” สั่งลุยจับ หนุ่มเวียดนาม หนีหมายแดงซุกภูเก็ต คดีขายอสังหาฯ เสียหายมากกว่า 100 ล้านบาท
6

เปิดสภาพห้อง ‘คุณแม่’ สุดหดหู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดนขังในกรง ไร้ห้องน้ำ ขับถ่ายในถัง
7

คลัง เก็บรายได้ไม่เข้าเป้า สว. ชงให้เก็บ Vat เพิ่ม ชี้แม้คนจนเดือดร้อนแต่ได้คืน
8

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ส่งต่อพลังแห่งการให้ มอบเก้าอี้รถเข็นเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.ฉะเชิงเทรา
9

บันเทิงตปท. - WeTV ชวนปีนกำแพงเมืองจีน จัดเต็มซีรีส์หลากหลายรสชาติ
10

สนธิกำลัง บุกปิดล้อม ตลาดโรงเกลือ จับกุมชาวกัมพูชา 26 ราย แอบซุกอาศัย ชุมชน200ห้อง ไม่มีใบอนุญาต