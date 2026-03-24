พลังงานอ่างทอง หอบหลักฐาน เข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ตรวจสอบ ปมคลังน้ำมัน เข้าข่ายกักตุนหรือไม่
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทจำหน่ายน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่อ่างทอง หลังได้รับร้องเรียนว่ามีการขายน้ำมันเกินราคาในพื้นที่สิงห์บุรี ก่อนขยายผลพบคลังน้ำมันต้องสงสัย
ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) นายก้องเกียรติ กิตติคุณ พลังงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนิติกรกระทรวงพลังงาน เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. เพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน กรณีเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันดังกล่าว
โดยนายก้องเกียรติ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นพบความผิดปกติในส่วนของ “ใบกำกับการขนส่งน้ำมัน” ซึ่งทางกระทรวงพลังงานต้องตรวจสอบว่าต้นทางและปลายทางตรงกับที่สำแดงไว้ในเอกสารหรือไม่ ตามมาตรา 30 พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ที่กำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันต้องจัดทำและแสดงเอกสารให้ถูกต้องเพื่อตรวจสอบเส้นทางและปริมาณน้ำมัน หากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
“ซึ่งอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพลังงานจะดูเรื่องใบกำกับการขนส่งและมาตรฐานน้ำมัน ส่วนประเด็นเรื่องการกักตุนหรือราคาที่สูงขึ้นเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวว่าน้ำมันไม่ได้มาตรฐานนั้น ต้องรอผลจากฝ่ายตรวจสอบมาตรฐานน้ำมันยืนยันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ (23 มีนาคม) ได้เดินทางไปร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทดังกล่าวที่ สภ.เมืองอ่างทอง ในประเด็นใบกำกับการขนส่งไว้แล้ว เพื่อให้เกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถึงที่สุด” นายก้องเกียรติ ระบุ
ด้าน พ.ต.อ.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ ผกก.(สอบสวน)ฯ รรท.ผกก.2 บก.ปคบ. เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับเอกสารใบกำกับการขนส่งจากพลังงานจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปใช้ประกอบสำนวนในประเด็นที่ตำรวจสงสัย เนื่องจากในวันที่เข้าตรวจค้น ผู้ประกอบการไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงได้ จึงทำให้เกิดข้อสงสัย
สำหรับเอกสารที่ได้รับในวันนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องนำไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ในช่วงเวลา 14.00 น. พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกตัวแทนคลังน้ำมันเข้าชี้แจงข้อมูล และในวันพรุ่งนี้ (25 มี.ค. 69) ได้เรียกพาณิชย์จังหวัดเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน