เชียงใหม่ วิกฤตมลพิษ ไฟป่าพุ่ง 20 อำเภอ 207 จุด ฝุ่นพิษหมอกควันฟุ้งหนัก เกือบทั้งจังหวัด PM 2.5 ปกคลุม มอบไม่เห็น ดอยสุเทพ เชียงดาวหนักสุด 39 จุด
25 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันแรกวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 ช่วงเวลา 09.30 น.ดอยสุเทพหายถูกปกคลุมด้วยฝุ่นหมอกควันไม่เห็นดอยสุเทพ ไฟป่าพุ่งเช้าวันนี้พบ 20 อำเภอ จาก 25 อำเภอ จำนวน 207 จุด
โดยตั้งแต่ช่วงเวลา 09.30 น. ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ท้องฟ้าถูกฝุ่นควันไฟป่า เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เข้ามาปกคลุมเป็นสีขาวขุ่น ซึ่งจะเห็นได้ชัดถึงคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าวิกฤตมลพิษ เพราะมีการออกประกาศตามหาดอยสุเทพ ได้หายไปทั้งลูก เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้หากมองจากถนนสายซุปเปอร์เชียงใหม่ – ลำปาง ขาเข้าเมือง ตั้งแต่สะพานป่าตัน ช่วงเช้าก่อนหน้านี้ ยังสามารถมองเห็นดอยสุเทพได้ชัดเจน แต่มาตามเวลาดังกล่าวดอยสุเทพได้หายไปแล้ว หากขับรถเข้ามาเรื่อยๆ ทางลอดอุโมงค์ข่วงสิงห์ ใกล้กับดอยสุเทพมาก สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้รางๆ เป็นเงาเท่านั้น
เมื่อมองจากระยะไกลช่วงที่เครื่องบินเพิ่มระดับขึ้น มองไปที่ดอยสุเทพ ยิ่งเห็นชัดเจนมากว่า มีควันไฟป่าขาวขุ่นออกสีเหลืองลอยมาปกคลุม เพราะฝุ่นควันนไฟป่าถูกกดลงมา เพราะหากพ้นจากระยะความของดอยสุเทพขึ้นไปแล้ว จะเห็นท้องฟ้าใสชัดเจนมาก
ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 20 อำเภอ 207 จุด
อำเภอเชียงดาว 39 จุด ,แม่แตง 26 จุด , แม่วาง 22 จุด , อมก๋อย 21 จุด , ฮอด 19 จุด , สะเมิง 15 จุด , แม่ออน 15 จุด , ดอยสะเก็ด 12 จุด , พร้าว 8 จุด , สันทราย 8 จุด , แม่แจ่ม 7 จุด , จอมทอง 6 จุด
ไชยปราการ 2 จุด , เวียงแหง 1 จุด , แม่ริม 1 จุด , แม่อาย 1 จุด , กัลยาณิวัฒนา 1 จุด , หางดง 1 จุด , ดอยหล่อ 1 จุด , ฝาง 1 จุด ส่วนจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 24 มี.ค. จำนวน 1,202 จุด
ส่วนช่วงเวลา 10.00 น. จังหวัดพบว่า มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินจากค่ามาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 จุด จากการตรวจวัดตุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดจำนวน 6 จุดตรวจวัด ผ่านเว็บไซด์ AIR4THAI.COM เป็นสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มากที่สุดจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 74.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่วัดได้ 56.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล แม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่วัดได้ 53.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่วัดได้ 41.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
และจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่วัดได้ 32.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีเหลือง ปานกลาง