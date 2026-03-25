ไฟไหม้ห้องพัก คนพักอาศัยแตกตื่น วิ่งหนีตาย อพยพวุ่นหลาย 10 ชีวิต เผยห้องต้นเพลิง ด.ช. อุ่นข้าวในไมโครเวฟ คาดไฟลัดวงจร

วันที่ 25 มี.ค. 2569 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องพักของอพาร์ตเมนต์ 5 ชั้นแห่งหนึ่ง ภายในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยต้นเพลิงพบว่าเกิดขึ้นที่ห้องพักชั้นดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์ พบแสงเพลิงและกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากห้องพักเป็นจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองปากน้ำและใกล้เคียงเกือบ 10 คัน พร้อมด้วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพกู้ภัยต้องระดมกำลังเข้าระงับเหตุพร้อมทั้งอพยพผู้พักอาศัยจำนวนมากออกมายังจุดปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลากสายดับเพลิงขึ้นไปยังชั้นดาดฟ้า ก่อนจะลุยดับเพลิงภายในห้องพัก ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพลิงจึงสงบ และเสียหายไป 1 ห้องพัก

สอบถามผู้พักอาศัยชาวเมียนมารายหนึ่ง เล่านาทีหนีตายว่า ตอนนั้นตนนอนพักอยู่ในห้อง ได้ยินเสียงคนโวยวายจึงเปิดประตูออกมาพบว่าไฟกำลังไหม้จึงตัดสินใจวิ่งหนีตายลงมาด้านล่าง ส่วนต้นเพลิงเป็นห้องพักของคนไทยที่พ่อแม่ออกไปทำงานเหลือเพียงลูกชาย 2 คนที่พักอาศัยอยู่

ขณะที่ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 28 ปี หนึ่งในผู้พักอาศัยซึ่งพักอยู่บริเวณชั้น 4 กล่าวว่า ขณะที่ตนกำลังนอนพักผ่อนอยู่นั้น จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงดังคล้ายมีสิ่งของร่วงหล่นลงมากระแทกกับหลังคาในตอนแรกยังรู้สึกมึนงงว่ามีการก่อสร้างหรือทำอะไรกันในช่วงวันหยุดแบบนี้หรือไม่

สักพักหนึ่งก็ได้กลิ่นเหมือนอะไรไหม้ เลยตัดสินใจเปิดหน้าต่างหลังห้องออกไปดูแต่ก็ยังไม่เห็นอะไร จนกระทั่งมาเปิดทางฝั่งข้างหน้าดูถึงได้เห็นว่ามีกลุ่มควันจำนวนมากออกมาจากทางนี้ ประกอบกับคนข้างล่างเริ่มตะโกนบอกกันว่าไฟไหม้ ถึงได้มั่นใจว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นจริงๆ

ขณะเกิดเหตุต้นเพลิงน่าจะมาจากบริเวณชั้น 6 ของอาคาร ซึ่งคาดว่าไฟน่าจะลุกไหม้อยู่พักใหญ่แล้วจนถึงขั้นที่สิ่งของเริ่มหลอมละลายและร่วงหล่นลงมาด้านล่าง โดยในจังหวะที่ตนตัดสินใจวิ่งหนีลงมาข้างล่างนั้น พบว่าผู้พักอาศัยรายอื่น ๆ ส่วนใหญ่ได้พากันอพยพลงมาก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้สถานการณ์ในช่วงนั้นค่อนข้างชุลมุน

จากการสอบถาม ด.ช.บี (นามสมมติ) อายุ 14 ปี ผู้อาศัยในห้องที่เป็นต้นเพลิงได้ กล่าวว่า ช่วงก่อนเกิดเหตุตนกำลังอุ่นอาหารอยู่ภายในห้องโดยใช้ไมโครเวฟ ระหว่างที่รออุ่นอาหารอยู่นั้นเข้าไปอาบน้ำ แต่เมื่ออาบน้ำเสร็จและเดินออกมาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งและเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นภายในห้องแล้ว

เมื่อถูกถามถึงระยะเวลาในการอุ่นอาหาร ผู้อาศัยรายนี้ระบุว่าตนตั้งเวลาอุ่นอาหารไว้เพียงแป๊บเดียวเท่านั้น แต่คาดว่าน่าจะเกิดความผิดปกติขึ้นจนทำให้เกิดไฟไหม้ในระหว่างที่ตนไม่อยู่หน้าไมโครเวฟ ส่วนเรื่องการแจ้งเหตุนั้น เป็นคนอื่น ๆ ภายในอาคารที่เป็นคนช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ เนื่องจากในขณะที่ตนเดินออกมาเห็นไฟไหม้ สถานการณ์ก็เริ่มบานปลายแล้ว

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นและเตรียมเรียกสอบพยานแวดล้อมรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง ส่วนสาเหตุคาดมาจากการอุ่นอาหารในไมโคเวฟแล้วลืมทิ้งไว้จนทำให้เกิดไฟไหม้และลุกลามดังกล่าว

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