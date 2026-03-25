เกิดมาเพิ่งเคยเจอ! หนุ่มเปิดใจต่อคิวนาน สุดท้ายเติมน้ำมันได้แค่ 12 บาท กังวลช่วงสงกรานต์ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านไหม จี้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา

จากกรณีผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อบัญชี Aofappzaza โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมเขียนข้อความบนคลิปว่า ยุคเติมน้ำมันได้ 12 บาท เกิดแต่กับกู555 ทำให้มีหลายคนมาคอมเมนต์ว่ายังดีกว่าคนที่เคยเติมได้ 5 บาท ที่เคยเป็นข่าวมาแล้ว

ต่อมาวันที่ 25 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ นายณรงค์ชัย อ่อนจันทร์ อายุ 42 ปี ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในคลิป เล่าว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 69 ประมาณ 14:00 น. ที่ผ่านมา ตนกำลังจะเดินทางออกไปทำธุระ จึงตัดสินใจหาเติมน้ำมัน เพื่อจะใช้ในการเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่ใกล้จะถึงนี้

ซึ่งตนหาเติมน้ำมันมามากกว่า 3 ปั๊ม แต่ไม่มีปั๊มไหนที่มีน้ำมันเลย จนมาเจอปั๊มดังกล่าว เพราะเห็นว่ามีรถจอดเติมน้ำมันกันอยู่ จึงเข้าไปเติม ดีเซล B7 เต็มถัง แต่เมื่อเติมไปได้สักพัก ตนเห็นว่าเลขที่เครื่องจำหน่ายน้ำมันไม่ขยับ หยุดอยู่ที่ 12.1 บาท ได้ 0.389 ลิตร

จึงถามพนักงานปั๊มตามคลิปที่ปรากฏว่า หมดที่พี่พอดีเลย พนักงานบอกว่าหนูพยายามกดแล้วมันกดไม่ออก ตนจึงจ่ายเงิน แล้วไปหาปั๊มอื่นเติมต่อ

คุณณรงค์ชัย บอกว่า ตอนนั้นตนมองว่าเป็นเรื่องตลก แต่ถ้าวันนั้นตนมีธุรด่วน ก็คงเครียดมาก ว่าปั๊มหน้าจะมีน้ำมันเติมอีกมั้ย ยอมรับว่าวันนั้นตนตกใจเหมือนกัน เพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย

สุดท้ายนี้ตนกังวลช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ เพราะถือว่าเป็นช่วงสำคัญ จึงอยากให้ทางรัฐเร่งจัดการแก้ไขให้ได้ก่อนช่วงเทศกาล ถ้าไม่เร่งแก้ไข ตนก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านไหม และไม่รู้ว่าถ้าต่อคิวเติมน้ำมันในช่วงเทศกาล ตนจะถึงบ้านกี่โมง

เพราะมองว่าพอสถานการณ์แบบนี้คนยังแห่เติมเยอะขนาดนี้ แล้วช่วงเทศกาล คนจะต่อแถวเติมน้ำมันเป็น 100 กว่าโลเลยมั้ย ฝากรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา

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