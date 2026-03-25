ป.ป.ช.สงขลา ลุยตรวจ สนามฟุตซอล อบต.บ่อดาน งบ 9.96 ล้าน สร้างล่าช้า

ป.ป.ช.สงขลา ลุยตรวจ สนามฟุตซอล อบต.บ่อดาน งบ 9.96 ล้านบาท สร้างล่าช้า หวั่นซ้ำรอย อบต.บ่อแดง เพิ่งส่งมอบสนาม 3 วัน พื้นปูดพอง ใช้งานไม่ได้
วันที่ 25 มี.ค. 2569 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา นำโดย นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย น.ส.วัชรินทร์ ไชยสมบัติ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ อบต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการทุจริตในโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 10 ล้านบาท มีการนำผลิตภัณฑ์ “นวัตกรรมไทย” มาใช้ตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งหวังลดความเสี่ยงการทุจริตเชิงรุก และสร้างความโปร่งใสตั้งแต่ต้นทาง
เจ้าหน้าที่สอบถามผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) อย่างละเอียด โดยโครงการมีราคากลาง 10,030,614.38 บาท และมีบริษัทเอกชนรายหนึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในวงเงิน 9,960,000 บาท ซึ่งมีการลงนามสัญญาเมื่อช่วงปลายปี 2568 ปัจจุบันงานก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 34
นายปุริมปรัชญ์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือความล่าช้าในการดำเนินโครงการ ซึ่งเดิมกำหนดเริ่มสัญญาในเดือนพฤศจิกายน และต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ แต่เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.สงขลา รวมถึงความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ ส่งผลให้โครงการต้องขยายระยะเวลาดำเนินการออกไป 55 วัน
ประเด็นสำคัญที่ ป.ป.ช. ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ “นวัตกรรมไทย” ที่นำมาใช้ในโครงการ เนื่องจากที่ผ่านมาเคยพบปัญหาในโครงการลักษณะเดียวกันในพื้นที่ อบต.บ่อแดง ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์รหัสเดียวกัน แต่เกิดความเสียหายหลังส่งมอบเพียง 3 วัน
โดยพื้นสนามมีลักษณะปูดพอง ผิวสัมผัสไม่เรียบสม่ำเสมอ และมีรอยฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำรอย
นายปุริมปรัชญ์ ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ให้ตระหนักถึงการแยกแยะ “ประโยชน์ส่วนตน” และ “ประโยชน์ส่วนรวม” และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในระยะยาว