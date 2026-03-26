เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง รวบแล้ว ชายตระเวนก่อเหตุอนาจารหญิง 4 คดี เหยื่อทั้งชาวไทย-ต่างชาติ โร่แจ้งความ
วันที่ 26 มี.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง จ.ภูเก็ต จับกุมตัวชายต้องสงสัยก่อเหตุอนาจารหญิงในพื้นที่ได้แล้ว หลังมีผู้เสียหายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแจ้งความรวม 4 คดี สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในช่วงเดือนมีนาคม 2569
สืบเนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม 2569 พนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง รับแจ้งความร้องทุกข์จากผู้เสียหายหลายราย ซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ว่ามีชายไม่ทราบชื่อ ลักษณะรูปร่างผอม ผิวคล้ำ ทรงผมสกินเฮด ขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิก 125 สีดำ
ตระเวนก่อเหตุใช้อาวุธกำลังเข้ากระทำอนาจารและทำร้ายร่างกาย ส่งผลให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บและเกิดความหวาดกลัว
ต่อมา พ.ต.อ.สุระศักดิ์ ใจดี ผกก.สภ.ฉลอง ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.พีรสิทธิ์ หนูพยันต์ รอง ผกก.สส.สภ.ฉลอง พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชยกร ตั้งสกุล สว.สส.สภ.ฉลอง และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง
จากการสืบสวนทราบตัวผู้ก่อเหตุคือ นายบอย (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ต ขอออกหมายจับจำนวน 4 หมายจับ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569
กระทั่งวันที่ 25 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกุมตัวนายบอย ผู้ต้องหารายดังกล่าวได้
จากการสอบสวน นายบอย ให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ก่อเหตุจริง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและแสดงหมายจับ ในความผิดฐาน “กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบประวัติยังพบว่า นายบอย เคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดมาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2566
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน หากประชาชนพบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งเหตุได้ที่หมายเลข 191 หรือโทรศัพท์ 076-381247 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง