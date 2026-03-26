ตะลึงเจอโครงกระดูกในสวนร้าง ญาติเผยหายตัวไปตั้งแต่สิ้นปี คาใจไปอยู่ตรงนั้นได้ไง ทั้งที่เคยไปหาตรงนั้นหลายครั้ง เชื่ออาจถูกเคลื่อนย้าย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มี.ค.69 ร.ต.ท.ธีรวัฒน์ ถากาศ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองลำพูน รับแจ้งจากชาวบ้านพบโครงกระดูกมนุษย์คาดว่าเป็นเพศชาย บริเวณป่ารกร้างในสวน บ้านประตูป่า ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยคนเมืองลำพูน
ที่เกิดเหตุเป็นสวนรกร้าง ภายในพบโครงกระดูกมนุษย์สภาพนอนหงาย สวมเสื้อสีแดง กางเกงสีเทา และรองเท้าสีแดง ตำรวจจึงประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ พร้อมนำร่างส่งชันสูตรและตรวจ DNA ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
เบื้องต้นทราบว่า โครงกระดูกดังกล่าวคาดว่าเป็น นายไพบูลย์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 79 ปี ซึ่งหายตัวไปจากบ้านในพื้นที่เดียวกันตั้งแต่เดือน ธ.ค.68 โดยจุดที่พบศพอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 500 เมตร
ด้าน นายสุนทร อายุ 70 ปี น้องชาย เปิดเผยว่า ชาวบ้านที่เข้าไปหาไข่มดแดงเป็นผู้พบโครงกระดูก ก่อนจะวิ่งออกมาแจ้งคนในหมู่บ้าน เมื่อตนและญาติไปดู พบว่าเสื้อผ้าคล้ายพี่ชาย จึงเชื่อว่าเป็นร่างของพี่ชาย
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวยังติดใจหลายประเด็น โดยเฉพาะจุดที่พบศพซึ่งเป็นสวนปิด ทางเข้าแคบ และที่ผ่านมาได้ออกตามหานานกว่า 2 เดือน รวมถึงเคยเข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวหลายครั้งแต่ไม่พบอะไร จึงตั้งข้อสงสัยว่า ศพอาจถูกเคลื่อนย้ายหรือไม่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิต ต้องรอผลตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวบุคคลและหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนดำเนินการต่อไป