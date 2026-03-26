ปิกอัพดำจอดขวางหน้าหัวจ่ายข้ามคืน ทำรถคันอื่นเติมไม่ได้ วนเข้ามา 2 รอบ อ้างเข้ามาจองคิว ด้านคุณตาชาวนาท้อแท้ ขึ้นทุกอย่างยกเว้นราคาข้าว ขาดทุนย่อยยับแน่
วันที่ 26 มี.ค.69 จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพขอความช่วยเหลือ ให้ช่วยตามหาเจ้าของรถกระบะที่นำรถมาจอดทิ้งไว้หน้าหัวจ่ายน้ำมันภายในปั๊ม ปตท. สาขาอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี ส่งผลให้ทางปั๊มไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ เหตุเกิดที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.เพ็ญ เป็นรถกระบะ 4 ประตู สีดำ จอดนิ่งสนิทอยู่บริเวณหน้าตู้จ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยพนักงานระบุว่ารถคันดังกล่าวขับเข้ามาจอดตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00 น. วันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา ก่อนที่คนขับจะเดินหายไปและไม่กลับมาที่รถอีกเลย
กระทั่งเวลา 06.30 น.วันรุ่งขึ้น (26 มี.ค.) รถคันดังกล่าวยังคงจอดอยู่ที่เดิม ทำให้ทางปั๊มได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าที่ต้องการเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไม่สามารถขับรถเข้าช่องบริการได้
ล่าสุดทางพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อขอความร่วมมือให้เจ้าของรถ หรือญาติที่รู้จักกับเจ้าของรถคันดังกล่าว เร่งมาเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่โดยด่วน เพื่อให้ทางสถานีบริการน้ำมันสามารถกลับมาให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ
ต่อมาในเวลา 12.00 น. วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังปั๊มดังกล่าว พบว่าบริเวณหัวจ่าย และหน้าตู้หัวจ่ายน้ำมัน ขึ้นป้ายน้ำมันดีเซลหมด อยู่ระหว่างการขนส่ง ที่จะมาถึงช่วงเวลา 14.00-15.00 น. วันนี้ (26 มี.ค.) ทำให้มีคนเข้าคิวรอยาวประมาณ 500 เมตร ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นมา ส่วนรถกระบะคันที่จอดขวางหัวจ่าย เจ้าของมานำรถขับออกจากปั๊มไปแล้ว
นายธนะสิน อายุ 20 ปี พนักงานปั๊ม เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 19.00 น. วานนี้ (25 มี.ค.) มีลูกค้าเป็นชายอายุประมาณ 50 ปี ทราบภายหลังว่า เป็นชาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ขับรถกระบะโตโยต้า 4 ประตู สีดำ ทะเบียน จ.มหาสารคาม มาจอดหน้าหัวจ่ายน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 แต่น้ำมันดีเซลหมด พี่พนักงานก็แจ้งไปว่า รถขนส่งน้ำมันจะเข้ามาส่งน้ำมันดีเซลในพรุ่งนี้ช่วงบ่าย 2 และบอกว่าจอดตรงนี้ไม่ได้ เพราะยังมีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไว้บริการเติมให้ลูกค้าอยู่
แต่ลูกค้าก็ไม่ได้พูดอะไร ก่อนขับรถออกไป สักพักก็ขับเข้ามาจอดที่เดิมอีก แล้วถามอีกว่าน้ำมันดีเซลจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่ พี่พนักงานก็ตอบไปอีกรอบ แต่ครั้งนี้เขาเดินลงรถไป และไม่รู้ว่าไปไหน แถมล็อกรถใส่เบรกมือเอาไว้ด้วย เหมือนกับว่าจะจอดรถไว้เพื่อจองคิวเติมน้ำมัน
กระทั่งเช้าก็ยังไม่เห็นมาเคลื่อนรถออกจากหัวจ่าย ทางเราก็เลยโพสต์ตามหาเจ้าของรถ ให้ช่วยมาเคลื่อนรถ กระทั่งเวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าของรถก็มาแสดงตัวกับพนักงานปั๊ม และตำรวจ สภ.เพ็ญ บอกว่า เดินทางมาคนเดียวจากบ้าน เพื่อมาทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งใน อ.เพ็ญ แต่ระหว่างทางหาปั๊มเติมดีเซลไม่ได้เลยสักปั๊ม แล้วไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงกะพริบ จึงแวะเข้ามาขอเติมน้ำมัน และจอดรถทิ้งไว้หน้าหัวจ่ายเพื่อจองคิว เพราะกลัวกลับบ้านไม่ได้
ทางเราจึงแก้ปัญหาให้ลูกค้า โดยการนำน้ำมันฉุกเฉินที่ไว้สำหรับเติมให้รถฉุกเฉิน รถกู้ภัย รถกู้ชีพ และรถตำรวจ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันในการช่วยเหลือประชาชน ละเติมให้ลูกค้าไป 1 พันบาท เขาก็ขอบคุณ ที่ใจดีแบ่งน้ำมันฉุกเฉินเติมให้
ขณะที่ นายจัน อายุ 76 ปี ที่มาต่อคิวเติมน้ำมันเพื่อนำไปใส่รถไถนา ระบุว่า ตนขับรถสามล้อมาเติมที่ปั๊มนี้ซึ่งห่างจากบ้านประมาณ 20 กิโลเมตร เพราะปั๊มอื่นใกล้บ้านน้ำมันหมด เมื่อน้ำมันขึ้น ต่อไปสินค้าอย่างอื่นก็คงขึ้นราคาตามอย่างแน่นอน แต่ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาปลูกก็คงไม่ขึ้นเหมือนทุกครั้ง ตอนนี้ราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ 11 บาทต่อกิโลกรัม และปีนี้หากราคาข้าวเปลือกไม่ขยับขึ้น ชาวนาทั่วประเทศคงขาดทุนย่อยยับแน่ เพราะต้นทุนในการผลิตสูงกว่าทุกครั้ง
ระหว่างนั้น นายจัน ได้ยกมือขึ้นไหว้และกล่าวว่า “ขอให้นายยกหนู ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำมันขาดแคลนด้วย และขอให้ควบคุมราคาน้ำมันอย่าให้สูงขึ้นแบบนี้อีก เพราะชาวนาชาวเกษตรกร ต้องใช้น้ำมันในการผลิตพืชผลทางการเกษตรตลอดฤดูกาล หากยังแก้ปัญหา หรือหาทางช่วยชาวนาไม่ได้ ก็จะยุติหรือเลิกทำนาข้าว ไปปลูกพืชที่ใช้ทุนต่ำกว่านาข้าว แต่ราคาน้ำมันตอนนี้ก็ยังพอสู้ไหว หากขึ้นอีกชาวนาทั่วประเทศเดือดร้อนแน่ๆ”