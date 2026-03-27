หนุ่มถูกจ่อยิงหัว เสียชีวิตคาพงหญ้า เมียสุดช็อก เผยติดค่ายาเสพติดจากเอเย่นต์ ชี้เห็นคนแปลกๆ มายืนด้อมๆ มองๆ ตร.ระบุทั้งคู่เพิ่งขายที่ได้เงินก้อนใหญ่ ญาติเมียหายหลังเกิดเหตุ

วันที่ 27 มี.ค.69 พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ นาขวา ผกก.สภ.บ้านดุง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านดุง และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกู้ภัยศรีสุทโธบ้านดุง เข้าตรวจสอบเหตุพบศพชายเสียชีวิตในพงหญ้าบริเวณลำห้วยเม็ก ท้ายหมู่บ้านนาสีนวล ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ที่เกิดเหตุพบศพ นายนา อายุประมาณ 40 ปี มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ศีรษะ คาดว่าเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา จึงรวบรวมรายละเอียดที่พบไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ

จากการสอบถาม น.ส.ตุ๊ก อายุ 42 ปี ภรรยาของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า สามีเคยทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ และเคยเลิกกันครั้งหนึ่งก่อนจะกลับมาคบกันใหม่ ซึ่งสามีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เคยบอกว่ารับงานเอายามาขายแล้วติดค้างส่งให้เขาเพราะเก็บเงินไม่ได้ ทำให้มีคนตามมา และก่อนเกิดเหตุมีชาย 2-3 คนมาด้อมๆ มองๆ แถวบ้านและเถียงนา เชื่อว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สามีถูกยิงก็เป็นได้

ขณะชุดสืบสวน สภ.บ้านดุง ให้ข้อมูลว่า ผู้ตายกับภรรยาเพิ่งขายที่ดินได้เงินมาก้อนหนึ่ง แต่ผู้ตายอยากได้ส่วนแบ่งก้อนใหญ่ซึ่งภรรยาไม่ยอมให้ จนเกิดความขัดแย้งรุนแรง ซึ่งจะได้สอบสวนในประเด็นนี้ด้วย นอกจากนี้ยังพบว่ามีญาติภรรยาของผู้ตายบางคนหายตัวไปหลังเกิดเหตุพร้อมกับรถจยย. ซึ่งจะได้ติดตามตัวมาสอบปากคำ ก่อนจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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