ที่แท้ฝีมือลุง สากทุบหน้าหนุ่มวัย 36 เละคาบ้าน เจ้าตัวสารภาพโดนเบี้ยวเงิน ค่าแรงก่อสร้าง 1,000 บาท พอทวงถามโดนท้ากลับ แถมโดนตีก่อน
กรณีนายธีระวัฒน์ หรือแคระ อายุ 36 ปี ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวน ทำร้ายด้วยการเอาไม้ทุบบริเวณใบหน้าจนใบหน้ายุบ เสียชีวิตที่บ้านพัก ม.9 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จนมีคนไปพบศพเมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความึนงงให้กับญาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เสียชีวิตไม่เคยมีศัตรู ไม่เคยทำธุรกิจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนที่ต้องทำงานอย่างหนักเพราะเป็นการก่อเหตุที่อุกฉกรรจ์
ล่าสุด วันที่ 28 มี.ค.2569 พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชำนาญ ช่วงไกร รอง ผกก.(สืบสวน) พ.ต.ท.สุชาติ วิชาสวัสดิ์ สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองบุรีรัมย์ ได้นำตัว นายนายแสวง อายุ 66 ปี เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ที่บ้านจุดเกิดเหตุ หลังตำรวจเค้นหนักจนมุม รับสารภาพ ว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ ทำร้ายร่างกายนายธีระวัฒน์ หรือแคระ จนถึงแก่ความตาย
นายแสวง ให้การว่า คืนก่อเหตุ วันที่ 24 มี.ค ที่ผ่านมา ประมาณ 2 ทุ่ม ได้กินเหล้าอยู่กับ นายแคระ ผู้ตายที่บ้านจนเมาได้ที่ทั้งสองคน ก่อนที่นายแคระขับรถซาเล้ง มาดื่มกินกันต่อที่บ้านที่เกิดเหตุ ระหว่างนั้น เกิดการทะเลาะกัน เรื่องค่าแรงกับค่ารับเหมาก่อสร้างบ้านที่ทำด้วยกัน
โดยนายแคระค้างค่าแรง ตนอยู่ 1,000 บาท จึงเกิดการทะเลาะ โดยนายแสวง สอนนายแคระ ว่าจะทำอะไร กล้าพูดก็ต้องกล้าทำ แต่ไม่ใช่ว่า จ้างกันแล้ว แต่จ่ายเงินไม่ครบอย่างนี้ มันไม่ใช่ลูกผู้ชาย กูบอกมึงแค่นี้แหละ กูบอกว่าค่าแรงที่ค้างอยู่ กูไม่เอาก็ได้ นายแคระก็สวนว่า “ว่าคนอย่างกูไม่จริงเหรอ”
นายแสวง อ้างว่า จากนั้นนายแคระใช้ไม้ตีที่หัวตนก่อน ตนจึงโมโห ใช้หยิบสากทุบไปที่บริเวณใบหน้าและศีรษะหลายครั้ง จนนายแคระ แน่นิ่งไปจากนั้น ก่อนจะเข้าไปนอนในห้อง จนเช้าแล้วออกจากบ้านไปกินเหล้าในหมู่บ้านต่อ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งมีคนไปพบศพดังกล่าว ยอมรับว่าตนเองแค่จะสั่งสอนแค่นั้น ไม่คิดว่านายแคระจะเสียชีวิต จึงอยากจะขอโทษครอบครัวของนายแคระ
ด้านนางประชุม อายุ 66 ปี แม่ผู้ตายกล่าวว่า ทราบข่าวว่าทั้ง 2 คนทำงานรับเหมาก่อสร้างด้วยกัน ส่วนที่ลูกชายค้างค่าแรงจำนวน 1,000 บาท ทำไมนายแสวง ถึงไม่มาบอกตน พร้อมจะจ่ายแทนให้ ถือว่านายแสวงทำรุนแรงไป จนถึงกับเสียชีวิต ทั้งนี้ตนเองอยากฝากขอบคุณ พล.ต.ต.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ และ พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ที่เร่งติดตามคนร้ายมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ตำรวจแจ้งข้อหานายแสวง “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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