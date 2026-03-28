ตำรวจทางหลวงประจวบฯ รวบคาสถานีรถไฟ หนุ่ม 34 หนีคดี ขับรถชนคนเสียชีวิต-ฉ้อโกง-บัญชีม้า อ้างไม่รู้ว่ามีหมายจับ เคยข้ามไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านด้วย

วันที่ 28 มี.ค. 2569 ตำรวจทางหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จับกุมชายอายุ 34 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีบัญชีม้าและคดีอาญาอื่นรวม 3 หมายจับ ได้บนขบวนรถไฟ บริเวณสถานีรถไฟหัวหิน

ภายหลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาจะโดยสารรถไฟขบวนยะลา–กรุงเทพฯ จึงวางแผนเข้าตรวจสอบ กระทั่งพบชายต้องสงสัยโดยสารมากับขบวนรถไฟ เมื่อแสดงตัวและขอตรวจสอบ พบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ และผู้ต้องหาให้การยอมรับ

จากการตรวจสอบประวัติ พบมีหมายจับในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้ (บัญชีม้า) รวมถึงคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บสาหัส

 

สอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การว่า เคยเปิดบัญชีให้ผู้อื่นจำนวน 3 บัญชี ได้รับค่าจ้างบัญชีละ 2,500 บาท และเคยข้ามไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนกลับมารับจ้างทั่วไป โดยอ้างว่าไม่ทราบว่าตนเองมีหมายจับ

เบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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