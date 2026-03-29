สนั่นแยกวัดใจ กระบะชนประสานงาเต็มแรง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 9 ราย โดยในจำนวนนี้มีแรงงานชาวเมียนมา บาดเจ็บสาหัส 3 ราย

วันที่ 29 มี.ค. 2569 ที่บริเวณซอย 6 สาย11 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามระยอง รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถกระบะชนกันมีผู้บาดเจ็บหลายราย

หลังรับแจ้ง จึงรีบไปที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือ พร้อมกับแจ้งตำรวจ สภ.นิคมพัฒนา เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บหลายคน ซึ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา หลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว จึงนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลนิคมพัฒนา

เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถยนต์กระบะบรรทุกแรงงานสัญชาติเมียนมา 7 คน เพื่อไปทำงาน เมื่อถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยก รถกระบะ 2 คัน ขับสวนทางพุ่งชนกันกลางทางแยกอย่างแรง ทำให้รถยนต์สีขาวตกถนน

ส่งผลให้แรงงานสัญชาติเมียนมาบาดเจ็บ 6 คน ในจำนวนนี้อาการสาหัส 3 คน ส่วนรถยนต์กระบะสีดำ บาดเจ็บ 3 คน รวมเป็น 9 คน

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