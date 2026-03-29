เผยนาทีชีวิต พายุฤดูร้อนถล่มซัดบ้านพังยับ กำแพงทับผู้ป่วยติดเตียงวัย78 เสียชีวิต ลูกสะใภ้ร่ำไห้ช่วยไม่ทัน “ขอโทษทำเต็มที่แล้ว”
หลังจาดเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านสร้างหว้า หมู่ 7 ตำบลโนนเพ็ก ได้รับผลกระทบหนัก แรงลมพัดบ้านพังเสียหายจำนวนมาก โดยมีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นายเลื่อน ยั่วยวนดี อายุ 78 ปี ผู้ป่วยติดเตียงและป่วยมะเร็ง ขณะเกิดเหตุลมพัดกำแพงบ้านถล่มทับร่าง
ล่าสุดวันที่ 29 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคุณากร สุทธิโมกข์ นายอำเภอพยุห์ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า ขณะที่การตรวจสอบพบหลังคาบ้านปลิวและโครงสร้างพังถล่มหลายจุด ส่วนร่างผู้เสียชีวิตถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านโพธิ์เก่า ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ โดยมีการเตรียมสถานที่ประกอบพิธีศพแล้ว
นางสาวเนาวรัตน์ ขันเสน อายุ 45 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของผู้ตาย เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. วานนี้ (28 มี.ค.) ขณะนั้นตนเพิ่งอาบน้ำและเปลี่ยนแพมเพิสให้พ่อ (ผู้ตาย) ซึ่งป่วยติดเตียงอยู่ภายในบ้าน ก่อนจะเกิดลมแรงและฝนตกลงมาอย่างหนัก ตอนนั้นตนให้ลูกช่วยกันอุ้มพ่อเข้ามาในบ้าน แล้วก็กำลังวิดีโอคอลกับสามีที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ
ตนเป็นคนดูแลพ่อคนเดียวมาตลอด หลังจากพาเข้ามาแล้วก็กำลังจะเปิดทีวีให้ดูข่าว แต่แบตโทรศัพท์ใกล้หมด เลยบอกสามีว่าจะออกไปชาร์จก่อน พอเดินไปชาร์จโทรศัพท์ ลมพายุก็พัดมาแรงมาก ฟ้าร้องฟ้าผ่าดังสนั่น หลังคาปลิวว่อน ฝนก็ตกหนักลูกเห็บก็ลง ตนอยู่ในบ้านพยายามดันประตูไว้ไม่ให้เปิด เพราะกลัวของจะปลิวเข้ามา เงยหน้าขึ้นไปเห็นแต่หลังคาปลิวไปหมด ตนกอดลูกวัย 4 ขวบไว้แน่น
พร้อมหันไปมองผู้เป็นพ่อสามี ก่อนจะพบว่ากำแพงเริ่มสั่นอย่างน่ากลัว ตนตะโกนบอกลูกๆ ให้รีบเอาปู่ออกมาก่อน แต่ไม่ทันจังหวะนั้นฟ้าผ่าลงมาเสียงดังมาก แล้วกำแพงก็ถล่มลงมาทับพ่อตนจึงตัดสินใจพาลูกๆ วิ่งหนีออกจากบ้าน ท่ามกลางลมพายุที่ยังคงโหมกระหน่ำ
พร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือไปตลอดทาง ก่อนจะไปหลบในบ้านร้างใกล้จุดเกิดเหตุ ตนวิ่งขอความช่วยเหลือ จนมีชาวบ้านบางส่วนเข้ามาช่วยกันเข้าไปดู พ่อโดนกำแพงทับที่ศีรษะ แต่ยังมีชีพจรอยู่ จึงรีบช่วยกันนำส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแพทย์ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากจนตั้งตัวไม่ทัน ทุกอย่างเหมือน โดนระเบิดถล่มบ้าน ทั้งลมแรง ฝนกระหน่ำ ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกพร้อมกันอย่างรุนแรง หนูขอโทษพ่อ หนูช่วยพ่อไม่ได้ หนูสัญญาว่าจะดูแลพ่อ แต่วันนั้นหนูต้องอุ้มลูก หนูทำเต็มที่แล้วจริงๆ
ซึ่งขณะเห็นกำแพงถล่มทับร่างพ่อ ตนและลูกๆ ทั้ง 3 คน พยายามช่วยกันยกกำแพงออก แต่ด้วยแรงที่มีไม่เพียงพอ ประกอบกับสถานการณ์ที่ยังไม่ปลอดภัย จึงจำใจต้องพากันหนีออกมา ตอนวิ่งออกมา หนูได้แต่พูดในใจว่า หนูขอโทษ หนูทำเต็มที่แล้ว
เบื้องต้น ทางอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนอย่างละเอียด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมเตรียมให้การช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบอย่างเร่งด่วนต่อไป