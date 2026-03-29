เดือดหน่วยเลือกตั้งเทศบาลวังบัว จ.กำแพงเพชร ผู้สมัคร สท. ไม่พอใจ หวิดปะทะกับเจ้าหน้าที่ อ้างไม่เป็นกลาง กกต.ลงตรวจวุ่น-สุดท้ายเคลียร์จบ
วันที่ 29 มี.ค. 2569 กรณีเพจเฟซบุ๊ก “กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่” โพสต์คลิปเหตุวุ่นวายหน่วยเลือกตั้งเทศบาลวังบัว ผู้สมัคร สท.รายหนึ่งไม่พอใจการทำงานเจ้าหน้าที่ กล่าวหาลำเอียง ก่อนโต้เถียงและถ่ายคลิปจนเกือบปะทะ หลังเผยแพร่ ชาวโซเชียลวิจารณ์พฤติกรรมไม่เหมาะสม และตั้งข้อสงสัยอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ต่อมา นายคงยศ บุญรักษ์ ผอ.กกต.กำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีและให้ข้อมูลว่า เกิดเหตุที่หน่วยเลือกตั้งที่3 เขตเลือกตั้งที่2 ของเทศบาลตำบลวังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ในช่วงเลา 09.30 น. วันที่ 29 มี.ค.69 โดยเป็นวันเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) โดยเทศบาลแห่งนี้ได้ยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาล และทั้งจังหวัดมีการเลือกตั้งวันนี้ 3 แห่ง
จากเหตุการณ์ในคลิปช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าหน้าที่ กปน. ได้เดินไปกับชาวบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งปกติ ซึ่งขณะนั้นผู้สมัคร สท. รายดังกล่าวที่มากัน 2 คน เกิดความรู้สึกระแวงว่าจะไม่เป็นธรรมกับตน เพราะผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอยู่คนละฝั่งทางการเมืองกับตน และเจ้าหน้าที่ กปน.ทำเหมือนไม่เป็นกลาง จนทำให้เกิดการโต้เถียงจนเกือบปะทะดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่เป็นกรรมการ และผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวก็ปฎิบัติหน้าที่ปกติ แต่เกิดจากความกลัวของผู้สมัครเองว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเข้าไปโต้เถียงจนเป็นคลิปที่เกิดขึ้น จึงได้เรียกผู้สมัคร สท. คนดังกล่าวมาพูดคุยสร้างความเข้าใจกันและมั่นใจ ซึ่งผู้สมัครเองก็ไม่ติดใจอะไร ซึ่งการเลือกตั้งก็ดำเนินไปได้ปกติ
ขณะที่ ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฎิบัติหน้าที่ กปน. เล่าว่า จากเหตุการณ์ในคลิปมีผู้สมัคร สท. ท่านหนึ่ง เดินทางมาลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งระหว่างนั้นผู้สมัครรายดังกล่าวได้ชี้มาที่ตนพร้อมตะโกนบอกว่าตนทำไมไปคุยกับชาวบ้าน ทำไมทำตัวไม่เป็นกลาง
ซึ่งตนยืนยันว่าทำหน้าที่เป็นกลางแน่นอน โดยขณะที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ให้คำแนะนำชาวบ้านปกติไม่มีเอียงเอนแต่อย่างใด ซึ่งผู้สมัครสท. รายดังกล่าวก็กลับมาอีกรอบและเข้ามาสร้างความวุ่นวายในหน่วยเลือกตั้ง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาตักเตือนจนเกิดความวุ่นวายดังกล่าวขึ้นตามคลิป
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง ผู้สมัคร สท. คนที่อยู่ในคลิป เล่าว่า ตนยืนยันไม่ได้เข้าไปก่อความวุ่นวายภายในหน่วยเลือกตั้งแต่อย่างใด แต่ตนเพียงแค่รักษาสิทธิ์ของตนเพียงเท่านั้น รถยนต์เป็นผู้สมัคร สท. ซึ่งผู้ใหญ่บ้านที่เป็น กปน. ทำพฤติกรรมไม่เป็นกลางเดินไปคุยกับชาวบ้านที่มาลงคะแนนเหมือนชี้นำ
ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าตนกับผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวอยู่คนละฝั่งการเมืองกัน ตนได้คุยกับตำรวจที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งขอให้ดูให้หน่อยว่าอย่าให้ทำพฤติกรรมแบบนี้ เพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตนก็เข้าไปชี้แจงกับ ผอ.กกต. ทันที ซึ่งก็หายกังวลใจ เพราะท่าน ผอ. กกต. บอกว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองและตนก็ไม่ติดใจอะไร