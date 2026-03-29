เจ้าของสุนัขปล่อยโฮ เจ้ากุนเชียง พันธุ์พันธุ์อิงลิชบูลด็อกผสมเฟร้นบลูด็อก อายุ 1 ปี 5 เดือน หายไปวอนขอคืน กินนอนไม่ได้เป็นห่วง
วันที่ 29 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวได้รับการประสานร้องขอความช่วยเหลือจาก น.ส.อรรถยา บ้านอยู่ หมู่ 13 บ้านสาร ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ว่าสุนัขเพศผู้ที่เลี้ยงไว้พันธุ์อิงลิชบูลด็อกผสมเฟร้นบลูด็อกอายุ 1 ปี 5 เดือน ชื่อเจ้ากุนเชียง
หายออกจากบ้านไปช่วงบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็น วันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้ออกตามหาพร้อมปริ๊นรูปภาพนำไปติดตามต้นไม้หวังมีคนช่วยแจ้งเบาะแส มีจุดสังเกตคือหูข้างขวาพับ สีน้ำตาลดำ นิสัยขี้เล่นไม่ดุร้าย เข้ากับคนได้ง่าย พร้อมมีรางวัลให้ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือนำมาส่งคืนให้ด้วย
น.ส.อรรถยา เล่าทั้งน้ำตาว่า ผูกพันกับเขากินนอนด้วยกันทุกคืน สอนรู้เรื่องทุกอย่าง ปกติเขาก็จะเดินไปตรงจุดนั้นประจำ พอเราเรียกเขาก็กลับมา วันนั้นแค่เราเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นเอง รักเขามากอยากได้คืน ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง เป็นห่วงที่สุดจนนอนไม่ได้เลยตอนนี้ ตี 3 ตี 4 ต้องออกมานั่งตรงประตูหน้าบ้านรอดูว่าคนที่เอาไปเขาจะปล่อยมาคืนไหม เขาจะวิ่งกลับมาบ้านไหม ทุกครั้งเขาวิ่งเล่นอยู่บริเวณนั้นตลอด วิ่งไป-มา มีสุนัข 2 ตัว เลี้ยงคู่เป็นเพื่อนกัน ปกติเขาจะวิ่งเล่นกันเป็นคู่พากันวิ่งไล่วัว 3 ตัว ที่เลี้ยงไว้ในบริเวณบ้าน
ข้างรั้วบ้านจะเป็นสนามฟุตบอลของหมู่บ้านที่โรงงานน้ำตาลสร้างไว้ มีลวดหนามกันไว้ มั่นใจว่ารถอ้อยเอาไปแน่นอน เพราะสุนัขชอบวิ่งไปตรงนั้นประจำ ขอให้คนที่เอาไปเห็นใจด้วย เขาคือลูกเพราะเราก็ไม่มีลูก แไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.ปราสาท และทำโปสเตอร์รูปภาพประกาศตามหาเขา ฝากถึงคนที่รู้เบาะแสช่วยแจ้งด้วยมีรางวัลให้ 5 พันบาท คนที่สามารถนำมาส่งให้จะให้รางวัล 2 หมื่นบาท
ขณะที่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามคนขับรถขนอ้อย ต่างบอกว่า ไม่เคยเห็นเจ้ากุนเชียงสุนัขที่หายไป ทราบแต่เพียงว่ารถที่มาจอดมาจากหลายพื้นที่ ส่วนมากก็ไม่ได้รู้จักกันเท่าไหร่ สำหรับผู้มีเบาะแสเจ้ากุนเชียง สุนัขที่หายไป สามารถแจ้งมาได้ที่ น.ส.อรรถยา ตามเบอร์ในโปรเตอร์ได้ตลอดเวลา