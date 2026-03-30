3 เยาวชนคนเก่งฝ่าด่านคัดเลือกภาคกลาง คว้าสิทธิ์ตัวแทนทีมชาติไทย แข่งขันชิงแชมป์โลก สะท้อนพลังวินัย–ความมุ่งมั่น เป็นแบบอย่างเยาวชนไทยยุคใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักกีฬาเปตองของโรงเรียนวัดบวรมงคล สร้างชื่อเสียงอีกครั้ง หลังนักเรียนเยาวชนคนเก่งสามารถฝ่าด่านการคัดเลือกการแข่งขัน Thailand Boules Open Tournament 2026 รอบมหกรรม จนคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคกลาง เข้าสู่การคัดเลือกในระดับทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน World Championships Juniors 2026 ที่ ประเทศสเปน
ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการกีฬาเยาวชนไทย โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ เด็กชายธีรภัทร ฉวีรัตน์,นางสาวสุชัญญา ภาระปี,นางสาวนภัสสรา คงพรหม ทั้ง 3 คน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความมุ่งมั่น และวินัยในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก้าวขึ้นสู่เวทีระดับประเทศ และมีโอกาสต่อยอดสู่เวทีระดับโลก
ว่าที่ร้อยตรี วิชรา งามมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล เผยว่า ตนพร้อมด้วยคณะครูและผู้ฝึกสอน โดยเฉพาะนายภูเวช ภักดีจิตรา (ครูอัตราจ้าง) ได้ร่วมกันผลักดัน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเต็มที่ จนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึง “พลังของเยาวชนไทย” ที่มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก หากได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างถูกทิศทาง
นี่คืออีกหนึ่ง “ต้นแบบเยาวชนไทย” ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความฝัน วินัย โอกาส = ความสำเร็จระดับโลกพร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วประเทศ กล้าคิด กล้าฝัน และกล้าก้าวสู่เวทีสากล ผอ.วัชรา กล่าว