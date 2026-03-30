ผกก.สภ.แม่ใจ จ.พะเยา แจงสาเหตุ ตำรวจไม่ช่วยหนุ่มน้ำมันหมดกลางทาง เนื่องจากเป็นระยะทางไกลและอยู่นอกพื้นที่ เผยอีกฝ่ายคะยั้นคะยอจนมีวิวาทะกัน
วันที่ 30 มี.ค. 2569 พ.ต.อ.นิธิกร เดชบุญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ใจ จังหวัดพะเยา ต้องออกมาชี้แจงกรณีที่มีสื่อโซเชียลนำคลิปออกเผยแพร่ กรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อเย็นวันที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้บริการกับผู้ที่เดินทางกับรถทัวร์โดยสารและมีผู้ร้องเข้าทำการร้องขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยนำส่งตนเอง ไปเติมน้ำมันที่บริเวณปั๊มน้ำมัน ในพื้นที่บ้านร่องห้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ซึ่งเป็นระยะทาง กว่า 30 กิโลเมตรและไปกลับประมาณ 60 กิโลเมตร และเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะนำไปส่งได้ แต่ผู้ร้องก็มีการคะยั้นคะยอ ให้เจ้าหน้าที่ไปส่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการระบุว่า ไม่สามารถที่จะดำเนินการตามที่ร้องขอได้ เนื่องจากเป็นระยะทางไกลและอยู่นอกพื้นที่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดูแลประชาชนในพื้นที่ หากไปส่งเพื่อที่จะนำน้ำมันมาเติมให้นั้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะต้องรอคิว ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์อะไรที่ด่วนในพื้นที่ก็ไม่สามารถที่จะ เดินทางกลับมาดูแลได้แต่ทางผู้ร้องก็มีการคะยั้นคะยอจนมีวิวาทะกัน เป็นเหตุที่อาจจะเข้าใจผิดต่อกันและกัน
ล่าสุดได้ติดต่อไปยังผู้ร้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่และมีการพูดคุยกัน จนเป็นที่ตกลงกันแล้วว่าเป็น กรณีที่ผิดพลาดกับการสื่อสารดังกล่าว ซึ่งต้องบอกว่า เจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรแม่ใจ จังหวัดพะเยานั้นได้ให้การช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง
โดยที่ให้การบริการอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของรถน้ำมันหมด รถยางรั่วและอื่นๆ เจ้าหน้าที่ก็จะมีการช่วยเหลือมาโดยตลอด ดังนั้นจึงอยากชี้แจงให้ประชาชนโดยทั่วไป ได้รับทราบ ถึงกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้การช่วยเหลือนั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่หากเกินอำนาจหน้าที่ ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตาม ผู้ร้องได้