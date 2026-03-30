เด้งเข้ากรุ 3 ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองนนทบุรี หลังคลิปว่อน แย่งเงินนายทุนรถมือสอง จนเงินหายกว่า 5 หมื่น
วันที่ 30 มี.ค.69 จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองนนทบุรี เข้าแย่งเงินจากกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นนายทุนรับซื้อรถมือสองจนเหตุการณ์ชุลมุน ต่อมาผู้เสียหายได้ร้องเรียนกับสื่อว่า ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีเงินสดหายไป 5.2 หมื่นบาท จากเงินที่เตรียมไปซื้อรถ 3.5 แสนบาท โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถหน้าร้านสะดวกแห่งหนึ่งในซอยวัดกำแพง ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา
ล่าสุด พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งย้ายด่วน เลขที่ 185/2569 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองนนทบุรีทั้ง 3 นาย ตามที่ปรากฏในคลิป ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี (ศปก.ภ.จว.นนทบุรี) โดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิม ตามรายชื่อดังนี้
1. ด.ต.ปิยะพัทธ์ ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองนนทบุรี
2. ส.ต.ท.วัฒนพล ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองนนทบุรี
3. ส.ต.ต.พงศกร ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองนนทบุรี
ไปช่วยราชการตามคำสั่งตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.69 เป็นต้นไป พร้อมกับสั่งการให้ทาง พ.ต.อ.ชยชัย นาธนกาญจน์ ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ทำหนังสือชี้แจงรายงานผลการสอบสวนภายใน 7 วัน เพื่อดำเนินการโทษทางวินัยต่อไป