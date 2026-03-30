เข้าคิวยาวกว่าครึ่งกิโลเมตร เสี่ยเล่ เปิดเต็นท์รถให้จยย.มาเติมน้ำมัน เต็มถังแค่ 7 บาท เผยลงทุนมา 1.3 แสน อยากช่วยลดภาระให้ประชาชน
เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 30 มี.ค.69 ที่เต็นท์รถมือสอง “เต็นท์มังกร” สาขานาดี ถ.อุดร–หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้เปิดพื้นที่ลานจอดรถด้านหน้าเต็นท์รถ เพื่อให้ประชาชนขี่รถจยย.เข้ามาเติมน้ำมันเบนซิน 91 หลังจากมีการประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนที่ต้องการเติมน้ำมันรถจยย.ในราคาถูก โดยระบุว่า เติมเต็มถังเพียง 7 บาทเท่านั้น ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก พากันขี่รถจยย.มาต่อคิวเติมน้ำมัน จนแถวยาวกว่าครึ่งกิโลเมตร
นายสุรศักดิ์ เจริญนันทกุล อายุ 43 ปี หรือ เสี่ยเล่ เจ้าของเต็นท์รถมังกร ได้นำพนักงานอำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยจัดเป็น 2 แถวเรียงเดี่ยว พนักงานเต็นท์ได้จอดรถกระบะต่อกันระหว่างแถว หลังกระบะมีถังน้ำมัน 200 ลิตร พนักงานได้บริการเติมน้ำมันด้วยเครื่องสูบน้ำมันมือหมุนให้กับผู้ที่มาต่อคิวเติมน้ำมัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก
นายวิโรจน์ กองขุนชาติ อายุ 44 ปี พนักงานขับรถขนส่ง บ.เอกชน กล่าวว่า ปกติจะต้องเติมน้ำมันเต็มถังประมาณ 2–3 วัน/ครั้ง หลังจากน้ำมันแพงขึ้น เติมน้ำมันเต็มถังจะประมาณครั้งละ 120–130 บาท ตนเป็นแฟนคลับเสี่ยเล่ ติดตามเฟซบุ๊กอยู่ เมื่อเห็นประกาศตนก็ตั้งใจมาใช้บริการ เพราะเต็มถังแค่ 7 บาทเท่านั้น ขอบคุณเสี่ยเล่มากๆ
ด้าน นายสุรศักดิ์ หรือเสี่ยเล่ เปิดเผยว่า แนวคิดนี้เริ่มจากตนเห็นข่าวในพื้นที่อื่นว่าเปิดบริการให้เติมน้ำมันลิตรละ 1 บาท ก็เลยอยากทำตามบ้าง เพื่อจะได้ช่วยเหลือชุมชนบ้านตัวเอง วันนี้จึงเปิดขายน้ำมันในราคาถูก เติมเต็มถังราคาเพียง 7 บาท เป็นการลดภาระให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย น้ำมันที่เตรียมไว้เป็นน้ำมันเบนซิน 91 จำนวน 3,000 ลิตร เป็นเงินประมาณ 1.3 แสนบาท เติมให้เฉพาะรถจยย.และรถสามล้อเครื่อง
“วันนี้เห็นคนมาต่อแถวยาวก็ไม่ได้ตกใจอะไร เขาก็คงจะเดือดร้อนจริงๆ กับราคาน้ำมันที่แพงขึ้น เราได้บรรเทาความทุกข์ร้อนให้ได้สักนิดนึงก็ยังดี บางคนก็อาจจะได้ 3-4 วัน บางคนก็อาจจะอาทิตย์นึง แนวคิดแรกคือทำกิจกรรมแค่วันนี้ แต่ก็ต้องดูก่อนว่าจะมีครั้งต่อไปหรือไม่ ต้องดูสถานการณ์และจังหวะที่เหมาะสมก่อน อยากให้ทุกคนช่วยกันประหยัด ขับขี่หรือใช้เท่าที่จำเป็น ก็หวังว่าจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดภาระพี่น้องได้บ้าง และหากผู้ใจบุญท่านอื่นเห็นว่าดี ก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ขยายไปพื้นที่อื่นด้วย ส่วนเรื่องราคาน้ำมันแพง ก็คงไม่ฝากอะไรถึงรัฐบาล เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจระดับโลก” นายสุรศักดิ์ กล่าว