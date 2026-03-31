แก๊งเงินกู้โหด คว้าเก้าอี้ฟาดหัวแม่ค้าส้มตำสลบคาที่ ปมทวงเงิน 300 บาท แต่ได้ 260 บาท ล่าสุดติดต่อเข้ามอบตัวแล้ว รับสารภาพก่อเหตุจริง ปมไม่ได้ยอดเงินตามที่ตกลงไว้
จากกรณีแก๊งเงินกู้สุดโหด คว้าเก้าอี้ฟาดหัว นางฐิติรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี แม่ค้าส้มตำจนสลบ ปมทวงเงิน 300 บาท แต่ได้ 260 บาท ในพื้นที่ ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อช่วงเย็นวานที่ผ่านมา จนได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดบริเวณริมฝีปาก มีเลือดออกจำนวนมาก
ล่าสุดวันที่ 31 มี.ค. 69 พ.ต.อ.โชคชัย เนียลเซ็น ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.รณชัย จันทร์ปรุง สว.สืบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี และกำลังตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี ดำเนินการลงพื้นที่สืบสวนหาข้อมูล เข้ากดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุดังกล่าว
จนกระทั่งติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอเข้ามอบตัวในเวลาต่อมา ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายธนพล อายุ 30 ปี ชาว จ.ชัยนาท เป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายบ และนายจรัญ อายุ 43 ปี ชาว จ.อุทัยธานี ซึ่งนั่งโดยสารมาด้วย ภายในรถเก๋ง โตโยต้า วีออส สีขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ซึ่งเป็นรถคันที่ขับมาก่อเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง 2 ราย มาสอบปากคำเพิ่มเติม ที่ห้องงานสืบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี
สอบถาม นายธนพล ผู้ก่อเหตุ เล่าว่า ก่อนหน้านี้ นางฐิติรัตน์ มาขอกู้ยืมเงินไป จำนวน 4,000 บาท และนัดส่งยอด หลังจากนั้นเรื่อยมากระทั่งเมื่อวานนี้ได้นัดส่งยอดอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ได้ยอดตามที่ตกลงกันไว้ จึงมีปากเสียงเพราะวิวาทกัน จนกระทั่งลงมือทำร้ายร่างกาย นางฐิติรัตน์ จนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ด้าน พ.ต.อ.โชคชัย เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวจนกระทั่งทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ และเข้าดำเนินการกดดันจนกลุ่มผู้ก่อเหตุติดต่อขอเข้ามอบตัวในที่สุด ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์
เบื้องต้นผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่า เป็นคนก่อเหตุจริง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ส่วนประเด็นอื่นจะดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมต่อไป