ศาลนราธิวาส พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต กลุ่มคนร้ายยิง ‘นายกฯอาร์ม’ พื้นที่รือเสาะ สั่งชดใช้ค่าเสียหายแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2569 ศาลจังหวัดนราธิวาส อ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในคดีหมายเลขดำที่ อ.1006/2568 กรณีเหตุการณ์คนร้ายลอบยิง นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม หรือนายกฯ อาร์ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ เสียชีวิตในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2567 ที่ผ่านมา
โดยในคดีนี้มีจำเลยรวม 6 ราย ถูกฟ้องในความผิดฐานก่อการร้าย, อั่งยี่, ซ่องโจร, ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตัดสินดังนี้
จำเลยที่ 3 นายอาฟาน (สงวนนามสกุล) : ตัดสินโทษ “จำคุกตลอดชีวิต”
จำเลยที่ 2 นายอารีฟ (สงวนนามสกุล) : ตัดสินโทษ “จำคุก 14 ปี”
จำเลยที่ 5 นายยาซีร์ (สงวนนามสกุล) : ตัดสินโทษ “จำคุก 12 ปี
จำเลยที่ 6 นายรอซาลี (สงวนนามสกุล) : ตัดสินโทษ “จำคุก 2 ปี”
จำเลยที่ 4 นายรุสลัน (สงวนนามสกุล) : ศาลมีคำสั่ง “ยกฟ้อง”
ส่วนจำเลยที่ 1 นายอัฟนัน (สงวนนามสกุล) : ศาลมีคำสั่งให้ “จำหน่ายคดีออกจากสารบบความชั่วคราว” เนื่องจากอยู่ระหว่างการหลบหนีในระหว่างการพิจารณา
นอกจากนี้ ศาลยังสั่งให้จำเลยที่ 2 , 3 และ 5 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้เสียหาย รวมเป็นเงิน 870,000 บาท
สำหรับเหตุผลในการพิจารณาลงโทษ ศาลระบุว่า โจทก์มีพยานบุคคลสำคัญ ให้การซัดทอดว่าตนเองและจำเลยทั้งหมดเข้าร่วมกลุ่มก่อความรุนแรงในพื้นที่จริง และร่วมกันลงมือก่อเหตุในคดีนี้ โดยพยานสามารถระบุหน้าที่และการกระทำของจำเลยแต่ละรายได้อย่างละเอียด ซึ่งสอดคล้องกับคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นกรรมวิธีซักถาม ศาลจึงเชื่อว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้อง ศาลได้สั่งขังจำเลยที่ 2 ถึง 6 ไว้ในระหว่างการอุทธรณ์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป