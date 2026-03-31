รวบยกแก๊ง โจ้ หนองแขม สุดโหด เรียกรถลวงปล้นไรเดอร์เจ็บหนัก ต้องโดดลงคลองเอาชีวิตรอด ตร.ไล่กล้องตามจับ ได้ที่เมืองกาญจน์ ตกใจทำไมรู้เร็วจัง

กรณี คนร้าย 4 คน ทำทีเรียกรถผ่านแอปก่อนลวงคนขับไปในซอยเปลี่ยว บริเวณพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ในช่วงเวลาตี 1 เมื่อคนขับรถรับจ้างไปถึงถูกคนร้าย 4 คน รุมทำร้ายอย่างอุกอาจ ใช้ไม้ตีและใช้มีดฟันเข้าที่หัวหลัง และ แขน จนแขนหัก 2 ท่อนนิ้วมือขาด และรุมกระทืบซ้ำ จนคนขับรถรับจ้างต้องตัดสินใจกระโดดหนีลงน้ำลงคลองเพื่อเอาชีวิตรอด ก่อนหนีขึ้นฝั่งเดินเลือดอาบไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ส่วนรถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือพร้อมเงินสดที่ติดตัวมาโดนกลุ่มคนร้ายเอาไปจนหมดเกลี้ยง

ล่าสุด วันที่ 31 มี.ค.2569 ที่ สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ธีระเดช อธิภัคกุล ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.พศพงศ์ มณฑา ผกก.สภ.กระทุ่มแบน นายณัฐพล บุญทวี ปลัดอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมชุดจับกุม

ร่วมแถลงข่าวจับกุมคนร้ายทั้ง 4 คน ได้ครบแบบยกแก๊ง มี นายโจ้ หนองแขม เป็นหัวหน้าแก๊ง คิดแผนการทั้งหมด นายฟ้า, นายทรัพย์ และ นายเฟิร์ส เป็นเพื่อนสนิทกัน อายุราว 22-23 ปี ร่วมกันก่อเหตุลงมือ

ชุดจับกุมแกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามคนร้ายไปติดๆ ถึง จ.กาญจนบุรี จนรู้ว่าคนร้ายแอบเปิดห้องเข่านอนหลบซ่อนตัวอยู่ภายใน จึงบุกเข้าไปจับกุมขณะกำลังนอนหลับ เมื่อกลุ่มคนร้ายเห็นเจ้าหน้าที่จีงแตกกระเจิงพยายามหลบหนี แต่ไม่สามารถหนีไปไหนได้ พร้อมถามกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า “ทำไมรู้เร็วจังว่าพวกผมหลบอยู่ที่นี่”

เบื้องต้นทั้งหมดยอมรับสารภาพว่า เป็นผู้ลงมือชิงรถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ เงินสด และร่วมกันทำร้ายผู้เสียหาย โดยมูลเหตุจูงใจมาจากที่ทุกคนไม่มีการงานทำ ไม่มีเงินติดตัว อยากได้เงิน จึงร่วมกันก่อเหตุในครั้งนี้

ด้าน พ.ต.ท.รณเดช ชูศรี รองผกก.สอบสวน สภ.กระทุ่มแบน จะสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ พร้อมแจ้งข้อหาหนักดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มคนร้ายแก๊งนี้ต่อไป

โจ้ หนองแขม

รวบยกแก๊ง โจ้ หนองแขม สุดโหด เรียกรถลวงปล้นไรเดอร์เจ็บหนัก ต้องโดดลงคลองเอาชีวิตรอด

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