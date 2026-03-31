สาวฉกเงินหน้าตู้ ATM ไม่หนีแต่ไม่คืนกำแน่น วุ่นทั้งโรงพัก แม่เผยลูกป่วยจิตครอบครัวยากจนกำลังไปขอข้าววัดกิน ผู้เสียหายสงสารไม่ติดใจเอาความ
วันที่ 31 มี.ค. 2569 พ.ต.ท.พรหมพิริยะ พันสีเงิน สารวัตร(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งจากพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ธนาคาร ว่าเกิดเหตุชิงทรัพย์บริเวณหน้าตู้เอทีเอ็มของธนาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบ นางยวด อายุ 49 ปี ผู้เสียหาย ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่หน้าธนาคาร โดยระบุว่าผู้ก่อเหตุยังอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ไม่ได้หลบหนี ทราบชื่อต่อมาคือ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี ซึ่งเป็นเยาวชน โดยในมือขวายังกำเงินสดไว้แน่น ประกอบด้วยธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 1 ฉบับ ฉบับละ 500 บาท จำนวน 1 ฉบับ และฉบับละ 100 บาท จำนวน 3 ฉบับ รวมเป็นเงิน 1,800 บาท
จากการสอบถาม นางยวด ผู้เสียหาย ให้การว่า ตนขับรถจักรยานยนต์มาจากบ้านเพื่อกดเงินสดจำนวน 1,800 บาท เพื่อนำไปใช้จ่าย หลังจากกดเงินออกจากตู้เอทีเอ็ม ได้มี น.ส.เอ ซึ่งยืนอยู่ด้านหลัง ใช้มือคว้าเงินจากมือของตนไปอย่างรวดเร็ว
ตนจึงพยายามทวงคืน แต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมปล่อย และอ้างว่าเงินดังกล่าวเป็นของตนเอง ทำให้เกิดการยื้อแย่งกันขึ้น โดยในขณะนั้นมารดาของผู้ก่อเหตุก็อยู่ในที่เกิดเหตุ และพยายามบอกให้ลูกสาวคืนเงิน แต่ไม่เป็นผล จึงมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ต่อมา เจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.ประโคนชัย ได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุคืนเงิน แต่ไม่เป็นผล จึงควบคุมตัวไปยัง สภ.ประโคนชัย ระหว่างนำตัว ผู้ก่อเหตุยังคงกำเงินสดไว้แน่นไม่ยอมปล่อย
เมื่อถึงสถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ได้พยายามเจรจาอีกครั้งเพื่อให้คืนเงินแก่ผู้เสียหาย แต่ผู้ก่อเหตุยังคงยืนยันไม่ปล่อย ทำให้เกิดการยื้อแย่งกันภายในสถานี โดยผู้ก่อเหตุโต้เถียงว่าไม่ได้รับประทานอาหารมานานนับสัปดาห์ กระทั่งใช้เวลาประมาณ 10 นาที เจ้าหน้าที่จึงสามารถนำเงินคืนมาได้สำเร็จ ในสภาพธนบัตรยับยู่ยี่และบางส่วนฉีกขาด
สอบถามมารดาของผู้ก่อเหตุ เปิดเผยว่า ครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน คือ ตน ลูกสาว และหลาน ไม่มีอาชีพเป็นหลัก โดยตั้งใจจะไปขออาหารจากวัดรับประทาน อีกทั้งลูกสาวมีอาการป่วยทางจิตและรับยาจากโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสาเหตุที่ก่อเหตุอาจมาจากความหิว ประกอบกับสภาพอากาศร้อน ทำให้เกิดอาการฟุ้งซ่าน
ด้านผู้เสียหาย ระบุว่า สังเกตเห็นว่าผู้ก่อเหตุมีอาการไม่ปกติ เมื่อได้รับเงินคืนแล้วจึงไม่ติดใจดำเนินคดี อีกทั้งยังรู้สึกสงสาร เนื่องจากเห็นว่าผู้ก่อเหตุมีฐานะยากจนและไม่มีเงินใช้
อย่างไรก็ตาม ในทางคดี เมื่อผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดี ประกอบกับผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนและมีประวัติป่วยทางจิต เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจประเมินอาการทางจิต หากแพทย์ยืนยันว่ามีอาการป่วย ก็จะพิจารณาปล่อยตัวต่อไป