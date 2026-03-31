เจ้าของบ้านเปิดใจขึ้นป้ายขู่วางยา ทนมากว่า6ปี หมาดุกัดแมวตาย ซ้ำยังไล่กัดคนที่ผ่านไปมา แค้นจัดเอากระถางธูปวางหน้าบ้านคู่กรณี เขียนว่า “หมาบ้านนี้คือฆาตกร”
กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล หลังเพจเฟซบุ๊ก “ชมรมจิตอาสารักสัตว์” เผยแพร่ภาพบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งบริเวณรั้วหน้าบ้านมีการติดป้ายไวนิลข้อความขนาดใหญ่ว่า “ผมจะวางยาเบื่อหมาในบริเวณบ้านตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป”
ล่าสุดวันที่ 31 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณซอยโรงต้ม หมู่4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบ้านที่ติดป้ายนี้ พบว่าบ้านหลังดังกล่าวได้มีการนำป้ายไวนิลออกไปแล้ว เหลือเพียงเศษเชือกสีแดงที่ถูกตัดทิ้งไว้ติดอยู่ที่รั้ว
นายเอ (นามสมมติ) เจ้าของบ้านที่ติดป้าย เปิดเผยว่า สาเหตุที่ติดป้ายดังกล่าวเนื่องจากเป็นปัญหาที่สะสมมานานกว่า 5-6 ปี โดยบ้านข้างเคียงเลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ด และสายพันธุ์ขนาดใหญ่รวมกว่า 5 ตัวซึ่งมักจะหลุดออกมานอกบ้านเป็นประจำ
เคยไล่กัดทั้งสัตว์เลี้ยงและผู้คนที่สัญจรผ่านไปมามาบ่อยครั้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สัตว์เลี้ยงของตนทั้งห่าน ไก่ เป็ด นกยูง และแมว ถูกกัดตายรวมแล้วกว่า 10 ตัว
จนเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ตนตื่นเช้ามา พบรอยเท้าสุนัขเปื้อนดินขนาดใหญ่ เต็มหน้าบ้าน ก่อนจะพบว่าแมวพันธุ์เมนคูนของตนหายไป จึงเอะใจว่าสุนัขข้างบ้านอาจจะเข้ามากัด จึงเดินสำรวจรั้วข้างบ้านที่อยู่ติดกัน ก่อนจะพบว่าแมวของตนถูกสุนัขกัดจนตาย
หลังเกิดเหตุ ตนนำภาพถ่ายและอุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงไป กระถางธูปวางหน้าบ้านคู่กรณี โดยเขียนที่รูปว่า “หมาบ้านนี้คือฆาตกร” จากนั้นด้วยความแค้นใจจึงสั่งทำป้ายไวนิลมาติดไว้ที่บ้านฝั่งตรงข้ามของบ้านเจ้าของหมา ซึ่งเป็นบ้านของตนเองอีกหลัง
กระทั่งผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามาพูดคุย และขอให้ตนเองปลดป้ายลงเมื่อวันที่ 29 มีนาคม และตนได้ถอดป้ายออกในวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หลังปลดป้ายออก ทราบว่าเจ้าของสุนัขได้ย้ายสุนัขตัวที่มีพฤติกรรมดุร้ายออกไปเลี้ยงที่อื่นแล้ว
ซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อเจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุนัข แต่บ้านปิดเงียบไม่มีคนอาศัยอยู่ในบ้าน
ด้าน ป้าดา อายุ 67 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ตนก็เคยประสบเหตุจากสุนัขจากบ้านดังกล่าวมาแล้ว โดยสุนัขพยายามกระโจนใส่ขณะเดินผ่าน โชคดีที่มีรั้วกั้น เวลาเดินผ่านบ้านนี้ต้องมีไม้ป้องกันตัว
นอกจากนี้ยังเคยเห็นสุนัขหลุดออกมาไล่รถจักรยานยนต์ที่สัญจรไปมา ขณะที่แมวของตนก็เคยถูกสุนัขกัดตายเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไร เพราะแมวของตนวิ่งเข้าไปในบ้านเขาเอง
นายเฉลิม อายุ 55 ปี ชาวบ้านอีกราย ระบุว่า สุนัขกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนหลายตัว และมีนิสัยดุร้ายและตัวใหญ่เป็นหมาสายพันธ์ต่างประเทศ ความดุถึงขนาดสุนัขไทยในซอยยังเคยถูกหมากลุ่มนี้รุมกัดมาแล้ว และตนเองก็เคยถูกไล่ ต้องใช้ไม้และก้อนหินป้องกันตัวจึงรอดมาได้