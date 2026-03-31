กรมทะเลฯ เตือน “แมงกะพรุนไฟ” โผล่ทะเลอันดามัน ระวังสัมผัสโดน เปิดวิธีปฐมพยาบาล เผยที่เกาะแอว จ.ภูเก็ต พบลอยกระจายตัวหนาแน่น
วันที่ 31 มี.ค. 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเรื่องการตรวจพบแมงกะพรุนพิษกระจายตัวในความหนาแน่นค่อนข้างสูง ประมาณ 100 ตัวต่อตารางเมตร และลอยบริเวณผิวน้ำ ที่ระดับความลึกประมาณ 3–5 เมตร บริเวณเกาะแอว จ.ภูเก็ต
จึงขอแจ้งเตือนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงบริเวณตอนใต้และด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต ให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมทางทะเล และหลีกเลี่ยงการสัมผัสแมงกะพรุนโดยตรง
ด้าน ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ในวานนี้(30มี.ค.) พบแมงกะพรุนไฟสกุล Pelagia มีขนาดร่มเฉลี่ยประมาณ 2–3 เซนติเมตร โดยสภาพทะเลในขณะนั้นมีคลื่นลมสงบ ซึ่งเอื้อต่อการรวมกลุ่มของแมงกะพรุน
สามารถก่อให้เกิดอาการปวดแสบ ปวดร้อน ระคายเคืองผิวหนัง หรือเกิดผื่นแดงได้ หากเกิดการสัมผัส แนะนำให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 วินาที และรีบนำส่งสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาตามอาการ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยทางทะเลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://warning.dmcr.go.th หรือศึกษาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ตาม QR Code ที่แนบมานี้