กรมทะเลฯ เตือน “แมงกะพรุนไฟ” โผล่ทะเลอันดามัน ระวังสัมผัสโดน เปิดวิธีปฐมพยาบาล เผยที่เกาะแอว จ.ภูเก็ต พบลอยกระจายตัวหนาแน่น

วันที่ 31 มี.ค. 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเรื่องการตรวจพบแมงกะพรุนพิษกระจายตัวในความหนาแน่นค่อนข้างสูง ประมาณ 100 ตัวต่อตารางเมตร และลอยบริเวณผิวน้ำ ที่ระดับความลึกประมาณ 3–5 เมตร บริเวณเกาะแอว จ.ภูเก็ต

จึงขอแจ้งเตือนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงบริเวณตอนใต้และด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต ให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมทางทะเล และหลีกเลี่ยงการสัมผัสแมงกะพรุนโดยตรง

ด้าน ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ในวานนี้(30มี.ค.) พบแมงกะพรุนไฟสกุล Pelagia มีขนาดร่มเฉลี่ยประมาณ 2–3 เซนติเมตร โดยสภาพทะเลในขณะนั้นมีคลื่นลมสงบ ซึ่งเอื้อต่อการรวมกลุ่มของแมงกะพรุน

สามารถก่อให้เกิดอาการปวดแสบ ปวดร้อน ระคายเคืองผิวหนัง หรือเกิดผื่นแดงได้ หากเกิดการสัมผัส แนะนำให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 วินาที และรีบนำส่งสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาตามอาการ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยทางทะเลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://warning.dmcr.go.th หรือศึกษาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ตาม QR Code ที่แนบมานี้

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
2

สุดสลด พ่อเลิกงานไม่เจอลูก 3 คน ออกตามหาช็อก 3 พี่น้อง จมน้ำบ่อข้างบ้านเสียชีวิต
3

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
4

ราคาทองวันนี้ 15 ต.ค.69 ร่วงอีกแล้ว ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบเลย
5

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

ความลับแตก! หนุ่มออสซี่อ้าง WFH ที่บ้าน แต่แอบอยู่สิงคโปร์ สุดท้ายถูกไล่ออก
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
9

งวดที่แล้วเลขโหวตเข้าตรงๆ! น้องเนเน่ งวดนี้เลขเด็ดรถป้ายแดง แฟนๆขอซูมงวดนี้มาแน่
10

สุดสลดกลางงานวัดไร่ขิง ไฟชอร์ตเด็กชายวัย 13 เสียชีวิต หลังมาช่วยขายเกาลัด