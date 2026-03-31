สุดสลดคู่รักอเมริกัน นอนกอดกันเสียชีวิตในห้องพักในโรงแรมพัทยา เผย 4 วันเพิ่งมีคนมาเจอ ค้นห้องพบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จดหมายอีกฉบับ

วันที่ 31 มี.ค.69 พ.ต.ท.ชินวัชร์ ธิศาลา สารวัตร (สอบสวน) สภ.ย่อยโค้งดงตาล จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุพบชาวต่างชาติเสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านจอมเทียน ซอย 5 วัดบุณย์กาญจนาราม จอมเทียน พัทยา ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

ที่เกิดเหตุภายในห้องพักเลขที่ 814 ชั้น 3 พบศพชาวต่างชาติ 2 ราย เป็นชายและหญิง นอนกอดกันอยู่บนพื้นห้อง สภาพศพเริ่มส่งกลิ่นเหม็น คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3–4 วัน โดยผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ตฮาวายสีขาวลายดอก กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน ส่วนผู้หญิงสวมเสื้อเชิ้ตฮาวายสีรุ้ง กางเกงขายาวสีขาว

จากการตรวจสอบภายในห้องพบอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการ และจดหมายเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจเป็นจดหมายลาตาย ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายริชาร์ด อายุ 85 ปี และ นางเคลลี่ อายุ 65 ปี ทั้งสองเป็นชาวสหรัฐอเมริกา

เบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตทั้งสองเข้าพักในโรงแรมดังกล่าวประมาณ 1 เดือน และมีปัญหาสุขภาพ โดยในช่วง 4–5 วันที่ผ่านมาไม่มีใครพบเห็นออกจากห้องพัก กระทั่งพนักงานเดินผ่านและได้กลิ่นเหม็นผิดปกติ จึงเรียกแต่ไม่มีการตอบรับ ก่อนตัดสินใจเปิดห้องเข้าไปตรวจสอบและพบศพดังกล่าว

เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตอาจรับประทานยาเพื่อจบชีวิตตัวเอง เนื่องจากมียาตกบริเวณร่างผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด และมอบศพให้มูลนิธิสว่างบริบูรณ์นำส่งสถาบันนิติเวช เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป

 

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