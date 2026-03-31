รวบ 2 พราน ล่าสัตว์ป่า ยึดซากอีเห็น-กระรอก จนท.พบอุปกรณ์ คาดเตรียมเผาป่า กดดันสัตว์ออกจากที่ซ่อน เปิดพื้นที่ล่าให้สะดวกขึ้น
วันที่ 31 มี.ค. 2569 นายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) รายงานผลการปฏิบัติการ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยเมื่อวันที่ 29 มี.ค. เวลาประมาณ 23.20 น. คณะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ร่วมกับสายตรวจปราบปราม สายที่ 1 เจ้าหน้าที่ร้อย ตชด.345 ตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ตื่น จับกุมผู้ต้องหากระทำความผิดการล่าสัตว์ป่า จำนวน 2 คน
เหตุเกิดที่บริเวณป่าข้างทางหลวงหมายเลข 1175 หมู่ 4 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น นำส่ง สภ.แม่ระมาด จ.ตาก
พร้อมตรวจยึดของกลาง 9 รายการ ได้แก่
1.ซากอีเห็นข้างลาย จำนวน 1 ตัว น้ำหนัก 3.2 กิโลกรัม
2.ซากกระรอกบินเล็กแก้มขาว จำนวน 2 ตัว น้ำหนักรวม 400 กรัม
3.รถยนต์ จำนวน 1 คัน
4.อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ขนาด.22 LR พร้อมกล้องเล็ง จำนวน 1 กระบอก
5.กระสุนปืน ขนาด.22 LR จำนวน 15 นัด
6.ปลอกกระสุนปืน ขนาด.22 LR จำนวน 1 ปลอก
7.อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ (ปืนแก๊ป) จำนวน 1 กระบอก พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย ดินปืน 1 ขวด, ลูกตะกั่ว 1 ถุง,
8.ออดเป่าเรียกสัตว์ 1 อัน
9.ไฟฉายคาดหัว จำนวน 4 ดวง
10.ยากันยุงหักเป็นแท่งใส่ในกระป๋องพร้อมไฟแช็ก
โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ม.12, 17,55,109 และพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ม.7, 8, 8 ทวิ
ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตรวจพบอุปกรณ์ก่อไฟและยากันยุงจำนวนมาก เชื่อได้ว่าเป็นการเตรียมการเข้ามาพักค้างและอาจมีการจุดไฟเผาป่า เพื่อกดดันให้สัตว์ป่าออกมาจากที่ซ่อน หรือเผาป่าเพื่อเปิดพื้นที่ให้ล่าสัตว์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างร้ายแรง
นายพนัชกร เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการล่าสัตว์ แต่คือการตัดวงจรผู้ที่อาจเป็นต้นเหตุของไฟป่าในพื้นที่แม่ตื่น ตามนโยบายของท่าน รมว.ทส. และอธิบดีกรมอุทยานฯ ที่เน้นย้ำว่าผู้ใดที่จุดไฟเผาป่าเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการล่าสัตว์ จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างรวดเร็วและถึงที่สุด โดยไม่มีการยอมความ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้ พ.ต.ท.หญิง ชโลธร เล็กสุทธิ์ พนักงานสอบสวน สภ.แม่ระมาด ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพ.ร.บ.อาวุธปืนฯ โดยจะมีการสืบสวนขยายผลถึงพฤติกรรมการเผาป่าเพิ่มเติมต่อไป