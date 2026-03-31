โรงเรียนดังพัทยา ตั้งโต๊ะแถลงหมดเปลือก เคลียร์ทุกข้อสงสัย ปมดราม่าเด็กฝาก แทรกอันดับคนสอบได้ ผอ.ยันไม่มีเส้นสาย ชี้อาจเข้าใจผิดลำดับรายชื่อ พร้อมให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน
วันที่ 31 มี.ค.69 จากกรณีเกิดกระแสดราม่าการรับนักเรียนของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสในการคัดเลือกนักเรียน ล่าสุด นายสนชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
นายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 พร้อมด้วย นายชูเกียรติ หนองใหญ่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ น.ส.นพธีรา ฐิติกรภัทร หัวหน้าฝ่ายวัดผลและประเมินผล ร่วมแถลงข่าวชี้แจงประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
นายศรชัย เปิดเผยว่า โรงเรียนได้กำหนดระบบการรับสมัครไว้อย่างชัดเจน โดยใช้การสอบข้อเขียนเป็นหลัก และมีการตรวจข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมดำเนินการ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดข้อครหาการแทรกแซง ยืนยันว่าไม่มีเด็กฝาก และไม่สามารถแทรกแซงอันดับได้ เนื่องจากโรงเรียนมีการประกาศคะแนนรอบแรกของผู้เข้าสอบทุกคนอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
สำหรับจำนวนผู้สมัครในระดับ ม.ต้น มีหลายร้อยคน แต่โรงเรียนสามารถรับได้เพียง 240 คน แบ่งเป็นโควตานักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และนักเรียนทั่วไป โดยในส่วนของนักเรียนทั่วไป รับประมาณ 180 คน ทำให้การสอบแข่งขันค่อนข้างสูง ส่วนประเด็นที่เกิดข้อสงสัยนั้น เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับลำดับรายชื่อในเอกสารประกาศ โดยช่องด้านซ้ายเป็นเพียงลำดับการรายงานตัวตามเวลาที่มา ไม่ใช่อันดับผลสอบ ซึ่งอันดับคะแนนจริงจะอยู่ในช่องด้านขวา ส่งผลให้ผู้ปกครองบางรายเข้าใจผิดว่าบุตรหลานสอบติด ทั้งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนขอฝากถึงผู้ใช้โซเชียลมีเดีย ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนนำเสนอ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนยึดหลักความโปร่งใสและความเป็นธรรมมาโดยตลอด ทุกขั้นตอนของการเปิดรับนักเรียนสามารถตรวจสอบได้ ไม่มีเด็กเส้นและไม่มีเด็กฝากในทุกกรณี นักเรียนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เท่าเทียมกัน ไม่มีข้อยกเว้น
ด้าน น.ส.นพธีรา อธิบายเพิ่มเติมว่า การประกาศผลรอบแรก เป็นการแสดงคะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบทุกคน ก่อนจะเรียกผู้มีสิทธิ์ตามลำดับคะแนนเข้ารายงานตัวในรอบถัดไป ซึ่งบางกรณีมีคะแนนเท่ากัน จึงต้องเรียกเผื่อจำนวน ทำให้รายชื่อมากกว่าจำนวนที่รับจริง ส่วนการร้องเรียนมีผู้ร้องเรียน 2 ราย ทางโรงเรียนได้ชี้แจงแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา โรงเรียนยินดีชี้แจงพร้อมเปิดหลักฐานให้ดูทุกขั้นตอนเช่นกัน
สำหรับประเด็นโควตา ยืนยันว่าเป็นนโยบายที่ประกาศใช้อย่างชัดเจนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่การฝากเด็ก แต่เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา 1–10 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75 โรงเรียนละ 4 คน ผ่านการคัดเลือกจากต้นสังกัด เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ซึ่งโรงเรียนเมืองพัทยา 11 ถือเป็นโรงเรียนพี่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในสังกัดได้เข้ามาศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับต้นๆ ของเมืองพัทยา โดยเป็นโรงเรียนของรัฐที่สนับสนุนการเรียนฟรี มีอาหารกลางวันฟรี และมีสถาบันอุดมศึกษารองรับในอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและสังคม
ขณะที่ นายชูเกียรติ กล่าวว่า โรงเรียนยึดหลักความโปร่งใสในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระบวนการรับนักเรียน ไม่มีการรับเด็กฝาก หรือการใช้เส้นสายใดๆ ตามที่มีกระแสข่าว โดยการคัดเลือกนักเรียนจะใช้ระบบการสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเป็นทางการ และมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้