ชาวบ้านงงตาแตก รีบเข้าไปพบผู้ว่าฯ แพร่ หลัง อบต.แม่ป้าก ส่งคืนงบประมาณ 28 ล้าน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน ชี้เสียโอกาสพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวของจังหวัด
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 มี.ค.69 ตัวแทนภาคประชาชนอำเภอวังชิ้น จ.แพร่ เดินทางไปที่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อขอพบ นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หลังทราบว่า อบต.แม่ป้าก ทำหนังสือขอคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ่อน้ำตำบลแม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ งบประมาณ 28,000,000 บาท โดยขอให้ ผวจ.แพร่ ระงับการรับคืนงบประมาณดังกล่าว เพราะเสียดายและทำให้ อ.วังชิ้น สูญเสียโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และไม่รู้ว่าจะได้งบประมาณแบบนี้มาอีกเมื่อไหร่
โดยตัวแทนภาคประชาชน อ.วังชิ้น กล่าวว่า หลังจากทราบว่าจะมีการคืนงบประมาณดังกล่าว จึงเดินทางมาขอให้ผู้ว่าฯ ระงับหนังสือดังกล่าว และอยากทราบเหตุผลว่าทำไมถึงคืนงบประมาณตรงนี้ ซึ่งงบประมาณตัวนี้มีผลกระทบต่อการพัฒนา อ.วังชิ้นทั้งอำเภอ เนื่องจากบ่อน้ำพุร้อนแม่จอก เป็นหนึ่งเดียวในจังหวัด ที่มีน้ำพุร้อน ซึ่งหลังจากเข้าพบท่านผู้ว่าฯ แล้ว ท่านรับปากว่าจะยังไม่คืนงบ แต่อยากให้ท้องที่ท้องถิ่นไปคุยกันในเรื่องนี้ให้ดีเสียก่อน ค่อยมาดำเนินการต่อไปให้เร็วที่สุด
ซึ่งหลังจากนี้คงกลับเข้าไปคุยกันในพื้นที่ อ.วังชิ้น ทุกระดับ และประสาน อบต.แม่ป้าก ต่อถึงเหตุผลในการไม่รับงบประมาณตรงนี้ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายหากพลาดงบประมาณตรงนี้ไป ตนไม่อยากมองว่าเป็นเรื่องการเมือง เพราะงบประมาณมาถึงแล้ว หากไม่รีบทำไม่รีบเอา ไม่รู้จะได้งบประมาณมาอีกเมื่อไหร่ จึงอยากให้ทุกฝ่ายพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ เพราะมันส่งผลถึงการพัฒนาอำเภอวังชิ้นของเรา อยากให้ทางผู้เกี่ยวข้องออกมาให้คำตอบด้วย
ล่าสุดได้รับรายงานข่าวว่า นายสมชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ อบจ.แพร่ รับโครงการดังกล่าวไปดูแลแทน อบต.แม่ป้าก โดยการออกมาทักท้วงของภาคประชาชนชาวอำเภอวังชิ้นในวันนี้ ถือว่าเป็นการช่วยรักษางบประมาณที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงบ่อน้ำร้อนแม่จอก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอวังชิ้นต่อไป