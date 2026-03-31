หนุ่มขับกระบะขนส่งตู้ทึบหลับใน เสียหลักเฉี่ยวชนรั้วกั้นขอบทาง ญาติที่เป็นเด็กติดรถ กระเด็นตกพงหญ้าข้างทางเสียชีวิต
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 31 มี.ค.2569 ร.ต.ท.ทรรศธร พากเพียรทรัพย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง รับแจ้งมีรถตู้ทึบบรรทุกสินค้าขนาดเล็ก เสียหลักชนกับราวเหล็กกั้นถนนมีผู้เสียชีวิต โดยสภาพรถจอดขวางอยู่บนถนนสาย 340 บริเวณต่างระดับบางบัวทอง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู และประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุ บนถนนสายดังกล่าว พบรถกระบะตู้ทึบ อีซูซุ สีขาว ทะเบียน 4 ฒง 9312 กรุงเทพ ของบริษัทขนส่ง อยู่ในสภาพด้านหน้ามีรอยชน ได้รับความเสียหาย หน้าซ้ายยุบกระจกแตก ประตูรถทั้งสองด้านเปิดออกบนถนน และริมถนน ยังพบกล่องสินค้าประเภทนม น้ำยาปรับผ้านุ่ม และแป้งนับร้อยๆกล่องกระจายเกลื่อน
ด้านข้างถนนนอกราวเหล็กกั้นถนน ในพงหญ้าพบศพนายวีระพงศ์ วงศ์มา อายุ 39 ปี ชาวจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพนักงานติดรถคันดังกล่าว นอนเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้า สภาพร่างของผู้เสียชีวิตเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำขนาดใหญ่ตามร่างกาย
นายจักรพงษ์ อายุ 50 ปี คนขับรถบรรทุกสินค้า กล่าวว่า ขับรถมารับสินค้าเพื่อจะไปส่งที่สินค้าที่คลังเคอรี่ ที่คลองสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตนเกิดหลับในทำให้รถไปชนกับราวเหล็กกั้นถนน ส่วนผู้เสียชีวิตเป็นญาติกัน ทำหน้าที่เป็นเด็ก ติดรถมาด้วย โดยนั่งอยู่ทางด้านซ้าย ตัวจึงกระเด็นออกจากตัวรถไปเสียชีวิตอยู่ข้างทาง ตนคาดว่าเขาคงคาดเข็มขัดแต่คงจะล็อกไม่แน่น ทำให้กระเด็นออกจากรถไป ซึ่งตนก็ขับมาไม่เร็วเพราะเป็นช่วงทางโค้ง
หลังทำการสอบปากคำคนขับรถกระบะตู้ทึบไว้ในเบื้องต้นแล้ว ทางคนขับรถยืนยันว่าสาเหตุเกิดจากการหลับใน อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต ส่วนศพได้มอบให้อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรพลิกศพต่อไป